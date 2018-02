In Italia ogni anno oltre 6mila casi di tumori da Hpv

Coppa Davis - primo turno : Fognini batte Daniel - Italia-Giappone 1-0 : Coppa Davis, primo turno: Fognini batte Daniel, Italia-Giappone 1-0 Con fatica, tanta e troppa, ma l’Italia porta a casa il primo punto contro il Giappone. Nel primo turno di Coppa Davis, a Morioka, Fabio Fognini ha la meglio di Taro Daniel dopo un incontro che si era complicato e poi rimesso in piedi: 6-4 3-6 […] L'articolo Coppa Davis, primo turno: Fognini batte Daniel, Italia-Giappone 1-0 sembra essere il primo su NewsGo.

Coppa Davis 2018 : Italia - attenta a Ben McLachlan. Il doppista del Giappone mette i brividi - gli azzurri sfidano l’incognita “neozelandese” : L’Italia è chiamata a un weekend di passione in Giappone: gli ottavi di finale della Coppa Davis si stanno rivelando più duri che mai. A Morioka, la prima giornata si è chiusa in parità e il doppio in programma domani avrà un peso importantissimo sull’esito di questa sfida. Gli azzurri partivano con tutti i favori del pronostico vista l’assenza di Kei Nishikori ma il venerdì d’apertura è stato durissimo: due match finiti ...

Diretta / Coppa Davis 2018 Giappone Italia (1-1) : il commento di Barazzutti. Fognini ok - Seppi ko! : Diretta Coppa Davis 2018, Giappone Italia: streaming video e tv, orario delle partite di venerdì 2 febbraio. Prima giornata dedicata agli ottavi di finale: in campo Fognini e Seppi(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 13:37:00 GMT)

Coppa Davis 2018 - Giappone-Italia 1-1 : le pagelle degli azzurri. Cuore di Fabio Fognini - Andreas Seppi crolla sul match-point : L’Italia ha concluso la prima giornata di Coppa Davis in parità: 1-1 con il Giappone, alla vittoria di Fognini ha risposto Sugita che ha sconfitta Seppi. Di seguito le pagelle degli azzurri. Fabio Fognini: 6,5. Quanta sofferenza per battere il non irresistibile Daniel, avversario che non doveva dare parecchi problemi al ligure e che invece si è rivelato un ostacolo difficile da superare. Il nostro numero 1 ha risentito dei problemi ...

Coppa Davis - Giappone-Italia 1-1 : Fognini conquista il primo punto - Seppi battuto da Sugita : Yuichi Sugita ha battuto Andreas Seppi nel secondo singolare della Coppa Davis valida per il primo turno del World Group 2018. L'incontro è terminato 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 7-6/1 ed il Giappone si è ...

DIRETTA / Coppa Davis 2018 Giappone Italia (1-1) : Seppi perde al 5^ set - Fognini ok! Streaming video e tv : DIRETTA Coppa Davis 2018, Giappone Italia: Streaming video e tv, orario delle partite di venerdì 2 febbraio. Prima giornata dedicata agli ottavi di finale: in campo Fognini e Seppi(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 12:08:00 GMT)

Coppa Davis - Giappone-Italia 0-1 : Fognini conquista il primo punto : 'Ma non ho più nulla da dimostrare: quello che sto facendo lo sto facendo per me e perché amo questo sport. Ci tenevo a conquistare questo punto perché volevo che Andreas entrasse in campo un pò più ...

Papillomavirus : ogni anno in Italia oltre 6.000 casi - “il vaccino ti salva la vita” : “ogni venti secondi, nel mondo, un bambino muore per malattie per cui esiste un vaccino. E in Italia ogni anno, oltre 6mila uomini e donne vengono colpiti da un tumore provocato dal Papillomavirus. Se ami tuo figlio, lo vaccini”. E’ questo il messaggio che la grande tennista Flavia Pennetta lancia nello spot dell’AIOM, la Società Scientifica degli oncologi medici Italiani, e che fa parte di una nuova campagna di sensibilizzazione alla ...

Coppa Davis - Giappone-Italia 0-1 - Fognini batte Daniel al quinto : Roma, 2 feb. , askanews, Italia in vantaggio 1-0 sul Giappone nella sfida di Coppa Davis valida per il primo turno del World Group 2018 in corso sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka,...

Tennis - Coppa Davis : Fognini non sbaglia - Giappone-Italia 0-1 : Ma non ho più nulla da dimostrare : quello che sto facendo lo sto facendo per me e perché amo questo sport. Ci tenevo a conquistare questo punto perché volevo che Andreas entrasse in campo un po' più ...

Diretta/ Coppa Davis 2018 Giappone Italia : streaming video e tv. Fognini vince in 5 set : ora c'è Seppi : Diretta Coppa Davis 2018, Giappone Italia: streaming video e tv, orario delle partite di venerdì 2 febbraio. Prima giornata dedicata agli ottavi di finale: in campo Fognini e Seppi(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 09:00:00 GMT)

Coppa Davis 2018 - Fabio Fognini SAMURAI! Lotta e supera Taro Daniel al quinto! Giappone-Italia 0-1 : Il primo punto è azzurro. L’Italia si porta sull’1-0 nella sfida di Coppa Davis contro il Giappone, in corso di svolgimento a Morioka, grazie alla vittoria in cinque set di Fabio Fognini su Taro Daniel con il punteggio di 6-4 3-6 4-6 6-3 6-2 dopo quasi quattro ore di gioco. Un successo fondamentale per il ligure, che ha rimontato dopo aver perso secondo e terzo set. Sono 112 gli errori non forzati del numero uno d’Italia, ...

LIVE Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : trionfa al quinto set Fognini - primo punto per gli azzurri. Tra poco in campo Seppi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale ...

LIVE Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : 1-1 - quinto set tra Fognini e Daniel (6-4 3-6 4-6 6-3) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale ...