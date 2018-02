In Grey’s Anatomy 14×12 tutti contro tutti per 5 milioni di dollari | anticipazioni trama

Ecco Station 19 - lo spin-off di Grey’s Anatomy : il primo trailer : La ABC ha spezzato gli indugi nella notte tra l’1 e il 2 febbraio, rilasciando finalmente il trailer integrale dello spin-off di Grey’s Anatomy, anch’esso ambientato a Seattle ma incentrato sui pompieri e non più sui medici, chiamato Station 19. Questo teaser, di lunghezza più estesa rispetto alle mini-clip mostrate fino ad adesso, consente di dare una prima occhiata un minimo approfondita al “mondo” entro il quale ...

Station 19 - il trailer dello spinoff di Grey’s Anatomy : Solo qualche giorno fa si è scoperto titolo e data di debutto dello spinoff di Grey’s Anatomy: la nuova produzione della mente televisiva di Shonda Rhimes, infatti, si chiamerà Station 19, dal nome della caserma dei vigili del fuoco le cui vicende racconta, e vedrà la luce a partire dal 22 marzo sull’americano Abc (in Italia arriverà invece da fine aprile su Fox Life). In queste ore è arrivato anche il primo trailer ufficiale a ...

Grey’s Anatomy 14×12 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×12 Harder, Better, Faster, Stronger va in onda giovedì 8 febbraio 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×12: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si ...

Il nuovo teaser trailer di Station 19 offre un primo sguardo allo spin-off di Grey’s Anatomy (video) : Ora che ha finalmente un nome, per il nuovo spin-off di Grey's Anatomy la strada è tutta in discesa: Station 19, questo il titolo scelto per la più recente serie tv targata ABC, si mostra in un teaser trailer che ne introduce gli spettatori all'ambientazione e ai personaggi. Sui profili social di Station 19 è infatti apparso un breve video, che presenta la "Stazione 19": tanto per cominciare, è a soli "tre isolati di distanza" dal Grey Sloan ...

Addio a Miranda Bailey in Grey’s Anatomy 14×11? L’attrice Chandra Wilson : “Rivelazioni sul personaggio” : Quello del 1° febbraio è un episodio molto atteso dal pubblico affezionato al personaggio di Miranda Bailey in Grey's Anatomy: (Don’t Fear) the Reaper, episodio 14x11 del medical drama, è dedicato in gran parte al primario del Grey Sloan Memorial Hospital, ma la mancanza di sneak peek ha suscitato una certa curiosità intorno alla trama, soprattutto dopo il promo shock che sembra preludere ad un infarto per il personaggio. La Bailey sarà al ...

«Grey’s Anatomy» : addio a un personaggio storico? (Spoiler) : Derek Shepherd, Cristina Yang, Izzie Stevens, Lexie Grey, George O’Malley. Sono molti i personaggi che hanno lasciato un vuoto nel cuore dei fan di Grey’s Anatomy, provati dalla scomparsa prematura dei protagonisti che hanno imparato ad amare e terrorizzati all’idea che Shonda Rhimes, ideatrice della serie, possa decidere che non è finita qui. *** ATTENZIONE SPOILER *** https://www.youtube.com/watch?v=JqgzA8xBjz8 È il caso di ...

Candis Cayne in Grey’s Anatomy 14 per un arco narrativo su una paziente transessuale : tutti i dettagli : L'ingresso di Candis Cayne in Grey's Anatomy 14 porterà al Grey Sloan Memorial un caso ancora mai affrontato dalla seppur preparatissima équipe medica dell'ospedale: l'attrice sarà presente per un arco narrativo di diversi episodi nei panni di una donna transessuale in procinto di sottoporsi a una vaginoplastica. The Hollywood Reporter parla di come l'intervento, definito dai piani alti "innovativo", è stato ispirato agli autori di Grey's ...

Grey’s Anatomy 14 indagherà il passato di Alex e Jo? Due new entry nel cast per i Jolex da giovani : È notizia di qualche tempo fa che Grey's Anatomy 14 dedicherà un episodio al passato di Alex Karev, che vedrà dietro la macchina da presa Ellen Pompeo: non si sa ancora molto al riguardo, se non che andrà in onda intorno a marzo o ad aprile e che, finalmente, ci permetterà di dare uno sguardo alla turbolenta adolescenza del medico del Grey Sloan Memorial. I casting per l'interprete del giovane Karev non erano ancora da fumata bianca ai tempi ...

Grey’s Anatomy 14 : paura per Miranda Bailey : Negli Stati Uniti è già panico. È bastato il promo dell’episodio 11 della quattorcidesima stagione di Grey’s Anatomy per scatenare sui social i più svariati e oscuri presagi. Dopo l’addio di tanti personaggi storici che hanno lasciato in maniera traumatica il Seattle Grace Hospital (vedi alla voce Derek Shepherd o George O’Malley) o più soft (come Cristina Yang) il cast delle origini è ridotto al lumicino, ma i fan temono che ...

Una nuova April in Grey’s Anatomy 14? Anticipazioni da Sarah Drew : “Una trama straziante in più episodi” : Grande protagonista del decimo episodio, il personaggio di April in Grey's Anatomy 14 subirà un'evoluzione importante nel corso della stagione, mettendo in discussione se stessa e ciò che l'ha sempre caratterizzata, il suo credo religioso. Voce narrante dell'episodio che ha sviscerato i temi della violenza domestica e del razzismo della polizia negli Stati Uniti, April ha introdotto anche un'altra questione in Grey's Anatomy 14x10, quello ...

Miranda Bailey morirà in Grey’s Anatomy 14×11? Promo shock dell’episodio col trailer dello spinoff Station 19 : Il Promo di Grey's Anatomy 14x11, trasmesso da ABC subito dopo il decimo episodio, ha allarmato il pubblico della serie: Miranda Bailey, il primario del Grey Sloan Memorial Hospital, rischia di morire in questa stagione? Il breve spot che anticipa il prossimo episodio del medical drama ha per protagonista proprio la caparbia e determinata leader dell'ospedale, erede dell'ex capo Richard Webber nel ruolo di primario e mentore di molti dei ...

Bethany Joy Lenz - la Jenny di Grey’s Anatomy - vittima di violenza domestica (video) : “Voglio aiutare altre donne” : L'attrice Bethany Joy Lenz, storico volto di One Tree Hill e guest star di Grey's Anatomy 14 negli episodi 9 e 10, ha rivelato di essere stata vittima di un vioLenza domestica nell'ambito di una relazione in cui è stata psicologicamente vessata dal suo compagno. Per questo ha accettato il ruolo di Jenny in Grey's Anatomy, compagna del violento Paul Stadler che riesce a ribellarsi al suo giogo grazie alla solidarietà di Jo, a sua volta vittima ...

Grey’s Anatomy 14×10 tra vita e morte : dalla violenza sulle donne al movimento Black Lives Matters (recensione) : Grey's Anatomy 14x10 non è stato solo il seguito dell'episodio precedente, ma qualcosa di più. Molto di più, forse troppo, visto che ha messo sul piatto così tanti temi, forti e diversi, da rischiare di sembrare confusionario ed eccessivo. Poi, come spesso accade nel medical drama di Shonda Rhimes, a fare chiarezza nella confusione della tanta carne messa sul fuoco è arrivato il finale in cui tutto si tiene e ogni linea narrativa trova un ...

Station 19 svelato lo spin off di Grey’s Anatomy : Finalmente svelato il titolo della nuova serie spin off di Grey’s Anathomy: si tratta di Station 19. Prodotto sempre da Shonda Rhimes arriva in Italia a fine aprile su FoxLife (Sky 114) mentre negli Stati Uniti parte il prossimo 22 marzo su ABC. Keeping it simple and sweet: #GreysAnatomy spin-off now officially @Station19 #TGIT ! pic.twitter.com/Cd93Tcq7Do — Paris Barclay (@Harparbar) 25 gennaio 2018 Station 19, trama e cast Station 19 ...