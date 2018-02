' In campagna elettorale nessuno parla di mafie e di corruzione' | Don Ciotti

Il braccialetto elettronico di Amazon irrompe in campagna elettorale : ... 'Le speculazioni riguardo l'utilizzo di questo brevetto sono fuorvianti', ha sottolineato la società in una nota, 'ogni giorno, in aziende in tutto il mondo, i dipendenti utilizzano scanner palmari ...

Vaccini - Renzi : 'Usare il tema in campagna elettorale è inciviltà' : 'Continuare a utilizzare il tema dei Vaccini in campagna elettorale è inciviltà. Facciamo un patto: noi di non parlarne, voi di smettere di dire castronerie per mettere in discussione il principio di ...