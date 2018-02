Immaturi - La Serie | stasera su Canale 5 la quarta puntata - Ecco le Anticipazioni

Immaturi La Serie quarta puntata : anticipazioni 2 febbraio 2018 : Immaturi LA Serie quarta puntata. La nuova fiction di Canale 5 torna venerdì 2 febbraio 2018 con un nuovo appuntamento. Per la regia di Rolando Ravello, ritroviamo Paolo Genovese come direttore artistico. Tra i protagonisti invece ci sono Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Ricky Memphis. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sulla quarta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Immaturi La Serie ...

Immaturi – La serie prosegue tra primi amori e un’occupazione scolastica : anticipazioni del 2 febbraio : Un nuovo appuntamento coi ripetenti più amati d'Italia sarà trasmesso questa sera su Canale 5: la quarta puntata di Immaturi - La serie sarà in onda nella prima serata di questo venerdì 2 febbraio. Per la prima stagione della serie, basata sul soggetto dell'omonimo film diretto da Paolo Genovese, si tratta del giro di boa: gli episodi sono complessivamente otto, dunque con l'appuntamento di stasera si raggiungerà la metà della stagione. ...

Immaturi LA SERIE/ Anticipazioni del 2 febbraio 2018 : Serena dirà la verità a Gigi? : IMMATURI la SERIE, Anticipazioni del 2 febbraio 2018, in prima Tv. Piero convince Claudia ad uscire insieme, ma la docente si pente di aver acconsentito. (Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 13:01:00 GMT)

IRENE FERRI È LUISA/ L'ennesima bugia di Lorenzo e l'incontro con Flavio (Immaturi La serie) : LUISA, personaggio interpretato da IRENE FERRI, dovrà fare i conti con L'ennesima bugia di Lorenzo, che oltre a vivere ancora con i suoi genitori non ha mai preso la patente.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:48:00 GMT)

Nicole Grimaudo è Francesca/ Un secondo appuntamento con l’affascinante prof? (Immaturi La serie) : Dopo la delusione provata nella scorsa puntata per la buca rifilatele da Daniele al loro primo appuntamento, Francesca è costretta a farsi passare agli occhi del Prof come un’alcolista.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:37:00 GMT)

Immaturi - La serie - stasera in tv. Le anticipazioni della quarta puntata : In onda questa sera venerdì 2 febbraio su Canale5 alle 21:11 , Immaturi - La serie , diretta da Rolando Ravello e ispirata al primo Immaturi di Paolo Genovese . LEGGI ANCHE ---> Tutta la ...

“Immaturi – La serie” – Quarta puntata di venerdì 2 febbraio 2018. Trama e anticipazioni. : Immaturi, il film del 2010 diretto da Paolo Genovese, è diventato una serie televisiva in onda su Canale 5 al venerdì sera, e stasera propone la Quarta delle otto puntate. Immaturi – la serie Vengono raccontate le vicende di un gruppo di ex compagni di liceo costretti a ripetere l’esame di maturità a causa di […] L'articolo “Immaturi – La serie” – Quarta puntata di venerdì 2 febbraio 2018. Trama e anticipazioni. sembra essere il ...

Immaturi la serie/ Anticipazioni del 2 febbraio 2018 : Claudia indietreggia con Piero? : Immaturi la serie, Anticipazioni del 2 febbraio 2018, in prima Tv. Piero convince Claudia ad uscire insieme, ma la docente si pente di aver acconsentito. (Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 06:27:00 GMT)

Immaturi – La serie - anticipazioni puntata 2 febbraio : occupazioni e tradimenti : Torna Immaturi – La serie, in onda venerdì 2 febbraio su Canale 5 a partire dalle 21.15, per la regia di Rolando Ravello. Prosegue la vicenda, inaugurata sulla rete ammiraglia Mediaset il 12 gennaio, con il suo quarto appuntamento; nel cast, tra gli altri, Luca Bizzarri e Ilaria Spada. Immaturi – La serie, anticipazioni puntata 2 febbraio Durante l’occupazione scolastica, molti nodi vengono al pettine. C’è Daniele ...

Immaturi la serie - trama quarta puntata : incomprensioni e bugie! : Ecco la trama della quarta puntata della fiction Mediaset, basata sui due omonimi film di successo di Paolo Genovese. Nel prossimo appuntamento assisteremo all’attesa occupazione scolastica e vedremo Piero baciare Claudia. Scopriremo inoltre uno dei segreti di Lorenzo… Nella quarta puntata di Immaturi-La serie assisteremo all’occupazione scolastica dei nostri “Immaturi”: Daniele proverà in tutti i modi a riavvicinarsi a Francesca mentre ...

Successo per Immaturi – La Serie : si farà la seconda stagione : Grande riscontro per Immaturi – La Serie. L’ultima puntata di venerdì scorso ha totalizzato 3.338.000 di telespettatori pari al 14.6% di share. La fiction volge al giro di boa. La quarta puntata sarà proposta da Canale 5 il prossimo venerdì…Continua a leggere →

Successo per Immaturi – La Serie : si farà la seconda serie : Grande riscontro per Immaturi – La serie. L’ultima puntata di venerdì scorso ha totalizzato 3.338.000 di telespettatori pari al 14.6% di share. La fiction volge al giro di boa. La quarta puntata sarà proposta da Canale 5 il prossimo venerdì…Continua a leggere →

Quarta puntata di Immaturi – La serie - anticipazioni del 2 febbraio coi primi problemi amorosi : È già arrivato il momento di attendere la Quarta puntata di Immaturi - La serie, che andrà in onda su Canale 5 il prossimo venerdì 2 febbraio: la fiction nata da un'idea di Paolo Genovese e diretta da Rolando Ravello entrerà ancora più nel vivo, arrivando esattamente a metà. La prima stagione è infatti composta da otto episodi, ma questo non vuol dire che la storia si esaurirà con l'ultima puntata: come spiegato dai suoi stessi autori alla ...

Immaturi - LA SERIE/ Anticipazioni del 2 febbraio 2018 : Piero e Claudia - un bacio con sensi di colpa : IMMATURI - La SERIE, Anticipazioni del 2 febbraio 2018, in prima Tv assoluta su Canale 5. bacio tra Claudia e Piero, problemi in arrivo per Lorenzo con Lucia...(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 23:07:00 GMT)