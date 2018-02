Immaturi la serie Anticipazioni del 9 e 2 febbraio 2018 | Daniele si avvicina a Francesca

“ Immaturi – La serie” – Quarta puntata di venerdì 2 febbraio 2018. Trama e anticipazioni. : Immaturi, il film del 2010 diretto da Paolo Genovese, è diventato una serie televisiva in onda su Canale 5 al venerdì sera, e stasera propone la Quarta delle otto puntate. Immaturi – la serie Vengono raccontate le vicende di un gruppo di ex compagni di liceo costretti a ripetere l’esame di maturità a causa di […] L'articolo “Immaturi – La serie” – Quarta puntata di venerdì 2 febbraio 2018. Trama e anticipazioni. sembra essere il ...

Immaturi-La serie torna dopo Sanremo : trama quinta puntata : Anticipazioni Immaturi-La serie, quinta puntata: la fiction torna dopo Sanremo Stasera andrà in onda la quarta puntata di Immaturi-La serie, la fiction con Ricky Memphis, Sabrina Impacciatore, Irene Ferri, Daniele Liotti, Ilaria Spada, Luca e Paolo e Nicole Grimaudo che sta riscuotendo un buon successo su Canale5. La quinta puntata di Immaturi-La serie verrà trasmessa venerdì 16 febbraio. Il 9 non andrà in onda per non scontrarsi con la quarta ...