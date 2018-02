Immaturi | anticipazioni quinta puntata di venerdì 16 febbraio 2018

: RT @comingsoonit: #ImmaturiLaSerie: stasera su Canale 5 la quarta puntata - Ecco le Anticipazioni: - GIOURSO : RT @comingsoonit: #ImmaturiLaSerie: stasera su Canale 5 la quarta puntata - Ecco le Anticipazioni: - GIOURSO : RT @OptiMagazine: #ImmaturiLaSerie prosegue tra primi amori e un'occupazione scolastica: anticipazioni del 2 febbraio -

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 2 febbraio 2018)- La Serie Anchescappa dal Festival di Sanremo: la prossima settimana, per evitare lo scontro con la quarta serata della kermesse, la serie di Canale 5 non andrà in onda, spostando la messa in onda dellaal 16. Una scelta fatta per preservare il prodotto, che già sta resistendo alla concorrenza di Superbrain con fatica, tanto da essere calato la scorsa settimana al 14.6%; al suo posto9 ci sarà il film L’Amore non va in vacanza. A seguire, invece, ledelladel 16di16Pochi giorni prima di partire per una gita scolastica in Sicilia, gli slanci sentimentali dei protagonisti sembrano privi di fortuna. Gigi (Paolo Calabresi) e Serena (Sabrina Impacciatore) litigano perché lui ora sa che Serena gli ha nascosto le sue vere ...