Il Sei Nazioni inizia oggi al nuovo Villaggio al Tre Fontane | maxischermi e tanta birra

Rugby - Sei Nazioni Under20 2018 : Italia-Inghilterra 17-27. Buona prestazione complessiva degli azzurrini : Si apre con un’onorevole sconfitta il Sei Nazioni dell’Italia Under 20 di Rugby: allo stadio Enzo Bearzot di Gorizia l’Inghilterra passa per 17-27. Per i britannici il massimo col minimo sforzo: bonus offensivo grazie alle quattro mete siglate, e bonus difensivo negato agli azzurrini per appena tre punti. Nel primo tempo ospiti avanti già al 3′ con un piazzato di Grayson, a metà frazione Earl va in meta e porta lo score ...