Il ritorno di Marco Carta nel video di Finiremo per volerci bene | brano tratto da Tieniti

Atletica - Marco Fassinotti vince il meeting di Colonia! Salta 2.24 al ritorno - battuto Edgar Rivera : Marco Fassinotti ha vinto il meeting di Colonia, tradizionale riunione riservata al salto in alto. Il piemontese si è imposto Salta ndo 2.24 al primo tentativo, battendo così il messicano Edgar Rivera (quarto agli ultimi Mondiali) che ha superato la quota solo alla terza prova (entrambi si sono poi arenati a 2.27), terza piazza per il britannico Allan Smith (2.20 alla seconda). Un esordio stagionale positivo per il 28enne torinese che tornava a ...

MARCO LIORNI/ Video ritorno con Francesca Fialdini alla Vita in Diretta dopo la malattia : “vestiti larghi e..” : MARCO LIORNI è tornato dopo la malattia a La Vita in Diretta ? dopo due giorni d'assenza, il conduttore torna su RaiUno al fianco di Francesca Fialdini , "ora però i vestiti mi vanno larghi "(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 18:55:00 GMT)

Marco Predolin contro Malgoglio : "Hai rovinato il mio ritorno in tv per vendicarti di me" : Il Grande Fratello Vip è terminato ormai già da oltre una settimana, ma gli ex concorrenti del reality di Canale 5 continuano a parlare di quanto accaduto dentro alla Casa più spiata d'Italia. Marco Predolin, in una lunga lettera pubblicata sul settimanale DiPiù, attacca Cristiano Malgioglio per le accuse di omofobia che sono state rivolte al conduttore. Secondo quanto dichiarato dal presentatore dietro le parole del paroliere ci sarebbero ...