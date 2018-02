Il programma della 20giornata in Serie B Old Wild West : Serie B OLD Wild West GIRONE A 03/02/2018 20:45 Witt-Acqua S. Bernardo Alba-Montecatiniterme Basketball 03/02/2018 20:45 Super Flavor Milano-Mamy.eu Oleggio 03/02/2018 21:00 Use Basket Computer Gross ...

Coppa Davis 2018 - Giappone Italia : programma - orari e tv della seconda giornata (sabato 2 febbraio). Il calendario : Sabato 3 febbraio, alle ore 5 Italiane, seconda giornata sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate, tra Italia e Giappone, valido per il primo turno del World Group 2018 di Coppa Davis. Scenderanno in campo le due coppie di doppio e, come spesso accade, questo confronto può risultare decisivo per regalare il punto determinante ad una delle compagini. Non fa eccezione questa sfida equilibrata tra ...

“Non è la Clerici!”. Domenica In - via le sorelle Parodi : chi si prende il programma. Spunta il nome pesantissimo. Non sarà Antonellona ma un volto ancora più amato da pubblico : “È il top della tv” : Non sono andate bene come si è sperato. In fondo l’alchimia tra le due sorelle Parodi è tanta e l’empatia che generano nei confronti dei milioni di italiani che decidono di guardarle a Domenica In è ancor di più. Eppure la macchina non gira come dovrebbe. Colpa degli autori? Del format? Chi lo sa. Fatto sta che per sorelle Parodi è tempo di giudizi e rettifiche ed è proprio in questa fase che si viene a scoprire che Benedetta potrebbe ...

Serie A : calendario - programma - orari della 23giornata : BENEVENTO-NAPOLI , domenica 4 febbraio ore 20.45, diretta su Sky Sport 1 HD, Il 6-0 dell'andata, partita con il maggior scarto di gol in questo campionato, è l'unico precedente fra le due squadre in ...

Sei Nazioni 2018 - il calendario della prima giornata (3-4 febbraio) : tutti gli orari delle partite e come guardarle in tv. Il programma completo : Tutto pronto per la prima giornata del Sei Nazioni di rugby 2018: al via sabato, con le prime due sfide, poi domenica c’è l’atteso esordio dell’Italia, che ospita all’Olimpico i campioni in carica dell’Inghilterra. Andiamo a scoprire il calendario e gli orari di questo primo, attesissimo, turno e come seguire tutti i match in TV. Sei Nazioni 2018 prima giornata Sabato 3 febbraio Ore 15.15 Galles-Scozia diretta su ...

Coppa Davis 2018 - Giappone Italia : programma - orari e tv della prima giornata (venerdì 2 febbraio). Come vedere i match in Diretta Streaming : Venerdì 2 febbraio avrà inizio sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate, il confronto tra Giappone ed Italia, valido per il primo turno del World Group 2018 di Coppa Davis 2018. Ad aprire il programma degli incontri sarà Fabio Fognini che sfiderà il n.2 nipponico Taro Daniel mentre a seguire Andreas Seppi affronterà Yuichi Sugita, il giocatore più forte della compagine del Sol Levante vista ...

È arrivata la felicità 2 al via su Rai1 : anticipazioni e programmazione della nuova stagione : Annunciata la data di messa in onda di È arrivata la felicità. Proprio mentre Rai1 si prepara alla grande maratona del Festival di Sanremo, dietro le quinte si lavora per usare la kermesse canora come vetrina di lancio delle grandi fiction che ci terranno compagnia nei prossimi mesi, per tutta la primavera. Il seguito della fiction campione d'ascolti con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria andrà in onda con la direzione di Francesco ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le prove della discesa libera. programma - orari e tv : Il conto alla rovescia verso PyeongChang 2018 sta per volgere al termine. Venerdì 9 febbraio si aprirà ufficialmente, con la cerimonia inaugurale, la XXIII edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Nello sci alpino, una delle discipline di punta, tra le più attese, si inizia subito con l’adrenalina della discesa libera maschile. La gara regina della velocità, in cui anche l’Italia può dire la sua con i suoi tre alfieri principali, ...

Le regole del delitto perfetto 4 in pausa su Fox : programmazione della seconda metà di stagione : Dopo il finale di metà stagione dello scorso 23 gennaio, Le regole del delitto perfetto 4 è attualmente in pausa su Fox: la programmazione della serie con Viola Davis riprenderà con la seconda metà di stagione solo dopo una breve interruzione. Nello specifico, vedremo l'episodio 4x09 "He's Dead" solo il prossimo martedì 13 marzo: si tratta dunque di un'attesa di circa due mesi, simile a quella intercorsa negli Stati Uniti tra il finale e la ...

Automotoretrò 2018 Torino : date - programma e info della 36esima edizione : ... l'obiettivo per l'edizione 2018 è quello di raggiungere e superare quota 70.000 visitatori, proponendo un vero e proprio viaggio nel mondo dei motori a 360 gradi e dando la possibilità ad ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : programma - orari e tv della prima fase. Le avversarie dell'Italia : Al momento non vi sono ancora notizie ufficiali circa la diretta streaming degli incontri sul sito della LEN . Di seguito il calendario completo degli incontri del gruppo del Setterosa . Girone B , ...

Dubai Tour 2018 : programma - orari e tv. Le date della corsa a tappe negli Emirati : Il 6 di febbraio prenderà il via il Dubai Tour 2018, breve corsa a tappe che inaugurerà l’UCI Asian Tour 2018. Un’ottima occasione per tanti di migliorare la propria condizione correndo, migliorando il ritmo gara, al caldo. Delle cinque frazioni in programma, quattro sono destinate sulla carta a risolversi in volata e questo potrebbe portare diversi big delle volate, e tra questi anche tanti italiani, a giocarsi le proprie carte. La ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : programma - orari e tv della prima fase. Le avversarie dell’Italia : Scatterà tra due giorni, giovedì 1 febbraio, la prima fase di Europa Cup di Pallanuoto femminile, nuova competizione per squadre nazionali della LEN che esordisce quest’anno: l’Italia è stata inserita nel Girone B, che si gioca in Grecia, e che vede la presenza, oltre che delle azzurre e delle padrone di casa, anche di Ungheria, Germania ed Israele. Nell’altro raggruppamento invece si affronteranno Olanda, Spagna, Russia, ...

Mostre - convegni - installazioni Capitale della Cultura : il programma : ... "un progetto trasversale " si legge nella presentazione ufficiale - che accoglie arte, musica, teatro, grandi eventi, appuntamenti, convegni, sport, e a cui si aggiungono le iniziative ...