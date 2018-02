Il Pd cieco sull' ambiente | Realacci e la cacciata dei disobbedienti

: @glsiviero Una stupida provocazione a scopo pubblicitario. Viceversa sarebbe nel solco del demenziale articolo del… - esedra80 : @glsiviero Una stupida provocazione a scopo pubblicitario. Viceversa sarebbe nel solco del demenziale articolo del… - fedeico_82 : @OpheliaNym @fearnobody00 @carlopagliani @BeaLorenzin @MinisteroSalute Scusami ma te ne ho portati mi pare, se non… - FinestreArte : Qui a Finestre sull'Arte amiamo le storie particolari e inusuali. Questa che vi raccontiamo oggi ha... - Pat_Zago : @SafinumNerf @AntiBaizuo @todorov_denis @er_pinturicchio @carmentpf @distefanoTW @borghi_claudio @fdragoni… - SindacodItalia : RT @MassimoMallegni: #GiornataDellaMemoria2018: odio cieco e la morte hanno avuto il sopravvento sulla coscienza e sull’umanità. La storia… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 2 febbraio 2018) L'esclusione di Ermetedalle liste del Pd per le elezioni del 4 marzo mette il punto esclamativo su un'evidenza ormai palmare: contrariamente a tutte le forze politiche che in Europa e nel mondo stanno provando a ridare senso e futuro alle idee di sinistra e di progresso – dal Labour britannico ai Democratici americani, da Podemos in Spagna ai Grünen tedeschi -, il Partito democratico cancella definitivamente l'dalle sue parole chiave.Va detto che questa "deriva" non è cominciata con Matteo Renzi. Il Pd era nato con l'ambizione, dichiarata esplicitamente dal suo "fondatore" Walter Veltroni, di farne un partito nuovo non solo nel nome ma nel "corpo" e nell'"anima", di costruirlo anche partendo dalla centralità, per l'appunto, della questione ambientale. Tutto questo non è successo, Renzi ha solo completato il lavoro .Il Pd non ha mai ...