Il mercato della settimana in Serie A2 e Serie B Old Wild West

Calciomercato Inter/ News - Torreira : ora penso a cose più importanti della cessione (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il centrocampista Lucas Torreira pensa solo al rettangolo verde di gioco e non alla possibile cessione dalla Sampdoria.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 03:16:00 GMT)

Calciomercato - è record di tentativi falliti. In Italia spesi i soldi della Serie B inglese : Il record, questa volta, appartiene ai tentativi falliti. Tantissimi quelli che portano la firma di Napoli e Inter, alla disperata ricerca dei due innesti ritenuti necessari in questa sessione: ...

Calciomercato - il sito della Lega è “impazzito” : giallo Dabo-Fiorentina - Han va al Genoa? : La sessione invernale del Calciomercato si è conclusa ieri sera alle 23. L’ultimo giorno di trattative non ha regalato particolari sussulti, a tenere banco è stata la telenovela Legata al futuro di Matteo Politano. Il Napoli ci ha provato fino all’ultimo ma per 10 minuti il trasferimento è saltato. Per la Serie A è stato una delle sessioni di mercato più tristi di tutti i tempi: solo 20 i milioni spesi contro i 470 della Premier ...

Calciomercato di gennaio - la Serie A è sempre più ‘povera’ : spesi 20 milioni contro i 470 della Premier! : Il Calciomercato di gennaio che si è appena concluso è stato uno dei più desolanti di tutti i tempi. A farla da padrone è stato lo slogan ‘trattativa saltata’: da Pastore a Verdi, passando per Politano, Cofie, Pinamonti, Ramires e chi più ne ha più ne metta. Morale della favola, la Serie A in questa campagna acquisti invernale ha speso in tutto 20 milioni di euro, ben 450 milioni in bene rispetto alla Premier Legue. Un dato che deve ...

Calciomercato Inter/ News - Il ds Ausilio commenta le mosse della società (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: il ds Piero Ausilio commenta le mosse della società per questa finestra appena conclusa.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 23:09:00 GMT)

Calciomercato Serie A : tutti i trasferimenti ufficiali della sessione invernale : 1/21 Rafinha - Twitter ufficiale Inter ...

Calciomercato live/ Trattative in diretta : Aubameyang è l'acquisto più caro della storia dell'Arsenal : Ultimo giorno della finestra di Calciomercato di gennaio: tutti gli aggiornamenti live sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte internazionale. Aubameyang all'Arsenal.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:13:00 GMT)

CALCIOmercato NAPOLI/ News - Ag.Koulibaly : "Difficoltà in entrata per paura della panchina" (Ultime notizie : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'agente di Koulibaly analizza le difficoltà dei partenopei per i movimenti in entrata.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:37:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Nagatomo è del Galatasaray : i dettagli della trattativa (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: il terzino sinistro nerazzurro lascia Appiano Gentile per trasferirsi in Turchia(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:00:00 GMT)

Serie B : domani si chiude - è sempre mercato 'boom' : gli affari della giornata Video : Come in una folle corsa contro il tempo, i club della Serie B hanno vivacizzato la giornata di oggi 30 gennaio, all'Hotel Melia, alla vigilia della chiusura del #Calciomercato. Perugia, contratto di quattro anni a Bianchimano Chi ha pensato ad investire per il futuro è il Perugia [Video] che, dopo una laboriosa trattativa, ha ufficializzato l'accordo con la Reggina, club di Serie C, per l’acquisto, a titolo definitivo, dell'attaccante Andrea ...

Il calciomercato non stop su Sky : la diretta tv e in streaming della chiusura : Fino all'ultimo minuto" : alle 20 "Anteprima", su Sky Sport 1 HD e Sky Sport24 HD; alle 22 "Ultima Ora", su Sky Sport24 HD e Sky Supercalcio HD, per seguire gli ultimi sessanta minuti del mercato; ...

Calciomercato Conte : «Dzeko è della Roma e non si muove» : LONDRA - " Dzeko è della Roma e penso continuerà ad essere un giocatore della Roma". Antonio Conte mette la parola fine alla trattativa tra i giallorossi e il Chelsea, mentre si appresta ad accogliere ...

Calciomercato Bologna - non è finita : tutte le operazioni degli ultimi giorni della sessione invernale : Calciomercato Bologna – Il Bologna ha vissuto una sessione invernale di Calciomercato molto particolare, animata specialmente dal ben noto caso legato a Verdi, vicinissimo ad approdare al Napoli prima del gran rifiuto. Adesso però il rush finale della sessione, potrebbe riservare novità importanti per ciò che concerne il club del presidente Saputo. In entrata si appresta a firmare Paz, in arrivo dal Montreal Impact ed a fargli posto in ...

Fiorentina - confronto nello spogliatoio al termine della partita e Pioli parla di mercato : Prestazione horror della Fiorentina nella gara della 22^ giornata del campionato di Serie A contro il Verona, pesante ko per 1-4. Ecco l’analisi di Pioli ai microfoni di Sky Sport: “La nostra è stata una prestazione difficile da commentare. Chiaro che non siamo questi, otto risultati utili consecutivi dimostrano che siamo una squadra con dei valori. Oggi però è stato uno stop molto brutto, ed era giusto dire subito certe cose. Fino ...