il giorno della marmotta | e l' inverno sarà ancora lungo

Oggi è il giorno della marmotta : A Punxsutawney, Pennsylvania, Phil la marmotta sta per fare il suo atteso pronostico sulla fine dell'inverno: sarà una primavera precoce?

giorno della Memoria - Malagò : 'Ringrazio Marani e Sky'. La risposta : Le parole di perdono del presidente del Coni, Giovanni Malagò, relative all'inchiesta di Sky Sport , "1938, Lo sport italiano contro gli ebrei", fanno onore a lui. Un onore che il Comitato olimpico ...

Festa della Candelora e Previsioni Meteo : negli Usa è il giorno della Marmotta : Per statunitensi e canadesi il 2 febbraio è il Giorno della Marmotta… tradizione resa famosa in tutto il mondo grazie al film “Ricomincio da capo” (Ground hag Day) del 1993, avente per protagonisti Bill Murray e Andie Mac Dowell. Murray interpreta il Meteorologo Phil Connors, esperto che tutti gli anni si reca a Punxsutawney, in Pennsylvania, per seguire e commentare in diretta il comportamento della Marmotta il cui compito è quello di ...

Festa della Candelora : in diverse zone d’Italia è anche il giorno dell’Orso : Per diverse zone d’Italia la Candelora è il Giorno dell’Orso. In questo Giorno, infatti, l’orso si sveglierebbe dal letargo, uscendo fuori dalla sua tana per valutare com’è il tempo, quindi se sia o meno il caso di mettere il naso fuori. Un proverbio piemontese, ad esempio, recita: “Se l’ouers fai secha soun ni, per caranto giouern a sort papì” ossia :”Se l’orso fa asciugare il suo giaciglio (cosa che starebbe a indicare tempo bello per quel ...

“Stava morendo ma poi…”. Rudy Zerbi alza gli occhi al cielo e ringrazia Dio. Lo fa nel giorno del compleanno del figlioletto che - per un problema - ha rischiato di non vedere mai. A tre anni di distanza da quei momenti terribili ecco la confessione del popolare giudice della tv : Un Rudy Zerbi come non si era mai visto. Sereno, disteso e con il cuore in mano. A 3 anni da quel giorno che poteva cambiargli la vita per sempre le sue parole hanno un significato ancora più forte. Sì perché 3 anni fa nasceva suo figlio Leo, un dono del cielo per cui Zerbi oggi ringrazia Dio. “Grandi ansie, paure e poi, per fortuna, un lieto fine – scrive Rudy Zerbi -. Ogni anno che passa però, non smetto di ringraziare il ...

2 febbraio 2018 - giorno della Marmotta e Candelora : tra tradizioni e leggende - grande attesa per le “previsioni meteo” di Phil : Sono ore di trepidazione negli Stati Uniti: c’è, come ogni anno, grande attesa per la tradizionale predizione della Marmotta Punxsutawney Phil nel “Giorno della Marmotta” (Groundhog Day) che viene celebrato ogni 2 febbraio a Punxsutawney, in Pennsylvania. La previsione viene fatta dal roditore in base alla sua ombra e la tradizione vuole che la Marmotta venga fuori dalla sua tana davanti a migliaia di spettatori nelle prime ore ...

Domani è 2 febbraio 2018 - giorno della Candelora : “Se nevica o se plora dell’inverno siamo fora” : La festa della Presentazione di Gesù al Tempio cade a 40 giorni di distanza dal Natale e, oltre che come Presentazione del Signore, è nota anche come la Purificazione di Maria, oltre che, nella tradizione popolare, come la “Candelora“, ricorrenza che prevede la benedizione di ceri e candele nelle chiese. Celebrata già dall’imperatore Giustiniano, fu adottata a Roma fin dal Settimo secolo, con una processione penitenziale istituita da ...

Wall Street ritrova la via dei guadagni nel giorno della Fed : ...25%-1,5%, ma ancor più importanti saranno le indicazioni contenute nel comunicato che seguirà all'annuncio sui tassi, per capire quali potranno essere le prossime mosse in materia di politica ...

31 gennaio - il giorno della luna gigante : Oggi è una giornata decisamente speciale per gli appassionati di astronomia. Se questo gennaio 2018 è cominciato con una superluna davvero sbalorditiva, finirà altrettanto magnificamente con un'altra superluna che in questo caso subirà anche una eclissi, che da noi non sarà purtroppo visibile. Un evento unico tutto da ammirare ad occhio nudo In un mese abbiamo perciò due lune piene, un evento denominato "Blue Moon" e che si verifica con ...

31 gennaio - il giorno della Superluna (e non solo) : È una giornata speciale in cielo quella del 31 gennaio 2018. Il primo mese dell’anno, cominciato con una Luna gigante, si chiude con un’altra Superluna gigante che sarà protagonista di un’eclissi. L’evento astronomico non è di quelli che si vedono tutti i giorni. https://twitter.com/NASA/status/957743844073902081 Prima di tutto questa è la seconda Luna piena del mese. Si chiama Blue Moon. Non perché sia blu di colore. Sarà poi gigante, la terza ...

Studenti Ite Carrara dedicano l'assemblea di istituto al giorno della memoria : Avrebbero potuto operare un'altra scelta, legata alla gestione delle proprie problematiche, ma hanno deciso di dedicare l'assemblea d'istituto al gioorno della memoria. La mattina del 27 gennaio, ...

A Tursi è il giorno del burqa : in discussione la mozione della Lega Nord : Genova - Il burqa «approda» in consiglio comunale: questo pomeriggio a Tursi ci sarà la discussione e la votazione della mozione da parte della Lega Nord per chiedere che questo indumento venga ...