Il clone di iPhone X in vendita a 120 euro : Tra gli smartphone più cari mai messi in vendita nel periodo recente spicca sicuramente iPhone X, che col suo prezzo di partenza di 1189 euro non è decisamente alla portata di tutti. Le imitazioni a prezzi scontati però non hanno tardato ad arrivare; la cinese Oukitel ha infatti appena lanciato il suo Oukitel U18, uno smartphone con display 21:9 dalla sagoma irregolare chiaramente ispirata a quella di iPhone X, proposto a una fascia di prezzo ...

Al via la commercializzazione di OUKITEL U18 - il clone economico di iPhone X : Sono molti i produttori di smartphone Android che sembrano intenzionati a commercializzare un dispositivo dotato di notch nella parte alta del display ma il più rapido sarà OUKITEL. Iniziano infatti la prossima settimana le vendite di OUKITEL U18, il clone del più famoso iPhone X con una scheda tecnica di fascia medo bassa. L'articolo Al via la commercializzazione di OUKITEL U18, il clone economico di iPhone X è stato pubblicato per la prima ...

Blackview X - un nuovo clone di iPhone X svelato in anteprima : Anche Blackview ha in cantiere un clone di iPhone X , con il nuovo Blackview X di cui iniziano ad emergere i primi particolari. Si tratterebbe del primo smartphone al mondo a disporre di uno schermo in formato 19:9, leggermente più 'allungato' quindi di quello che caratterizza gli ultimi top di gamma di Samsung (in formato 18.5:9). Sul Blackview X il display ha un'...

Little Pepper S11 è un clone di iPhone X davvero niente male : Arriva dalla Cina l'immancabile clone dell'ultima creatura di casa Apple, Little Pepper S11 prova ad imitare iPhone X. L'articolo Little Pepper S11 è un clone di iPhone X davvero niente male è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Little Pepper S11 : un nuovo clone di iPhone X presentato ufficialmente in Cina : Little Pepper S11 è un nuovo smartphone che cerca di copiare Apple ed il suo iPhone X ma aggiungendoci un po’ di propria personalità. Scopriamolo! Le parole da dire sarebbero tante mentre i contenuti decisamente pochi. Dall’uscito di iPhone X, come lo è stato per Galaxy Note 8 o per Galaxy S8, tante aziende cinesi – soprattutto di nicchia – hanno deciso di far uscire i loro “cloni” del device. Se a differenza ...