Il caso Marco Vannini raccontato in un minuto

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 4 bugie : dalle scuse (non dovute) a Renzi sul caso Consip alle (finte) liste pulite : Ci avevano detto che il Rosatellum ci avrebbe permesso di scegliere i candidati. Poi, però, scopriamo che Maria Elena Boschi sarà candidata in Trentino Alto Adige e che Emma Bonino chiede un collegio sicuro. Sarà vero, quindi, che la nuova legge elettorale ci permette di votare in base alle competenze territoriali del candidato? Seconda balla. Matteo Renzi aveva detto che avremmo dovuto chiedere scusa a lui e a suo padre Tiziano per tutte le ...

caso della nonnina-pilota : Marco Melgrati "innocente seriale" - 29ma assoluzione per l'ex sindaco di Alassio : assoluzione numero ventinove per Marco Melgrati , ex sindaco di Alassio in predicato per la prossima tornata delle Comunali ed ex consigliere regionale. E' stato prosciolto dalle accuse con formula ...

Di padre in figlio - Marco Lillo presenta il libro sul caso Consip. Padellaro : “Società malata di familismo amorale” : “Il caso Consip “è il caso dell’anno”: Luca Sommi, autore della piattaforma Loft, non ha dubbi. “Un tema troppo ignorato ma veramente importante”, spiega a margine della presentazione del libro di Marco Lillo, “Di padre in figlio” (clicca il link per acquistare “Di padre in figlio“) venerdì alla Fiera nazionale della piccola e media imprenditoria di Roma. “Leggendo il libro di ...