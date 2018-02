Il braccialetto elettronico di Amazon irrompe in campagna elettorale

AMAZON/ Il braccialetto elettronico non si può usare in Italia - ecco perché : Il braccialetto elettronico brevettato da AMAZON ha sollevato forti polemiche. Ma il suo utilizzo in Italia non sarebbe consentito dalla legge. FEDERICO ASSOGNA(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 16:39:00 GMT)ELEZIONI E PENSIONI/ Si può cancellare la legge Fornero? Chiedetelo all'Europa…, di L. MilaniELEZIONI E DISOCCUPAZIONE/ Il "referendum" sul Jobs Act da evitare, di G. Palmerini

Amazon - braccialetto elettronico/ "Speculazioni fuorvianti" - l'azienda fa chiarezza : Di Maio contrario : Amazon, braccialetto elettronico: l'azienda replica alla pioggia di polemiche in una nota ufficiale ma scatena le reazioni della politica a partire da Di Maio.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 15:54:00 GMT)

Amazon brevetta braccialetto elettronico per ottimizzare il lavoro dei dipendenti. Ed è subito polemica : L’espansione globale registrata da Amazon negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti, e le ha permesso di crescere anche al di fuori degli USA raggiungendo i principali paesi d’Europa con centri di smistamento per la gestione delle spedizioni, in modo da ottimizzare l’attività della società rendendo ancora più veloci le consegne a prescindere dal paese dal quale si effettuano ordini sul celebre portale online. Uno dei punti ...

Cosa sappiamo davvero sul braccialetto elettronico di Amazon : Il brevetto di Amazon scatena le polemiche, ma al momento non è automatico che l'azienda applichi il dispositivo al lavoro dei suoi magazzinieri

Cosa sappiamo davvero sul braccialetto elettronico di Amazon : Non si spegne la polemica sul braccialetto elettronico brevettato da Amazon, per trasmettere gli ordini ai magazzinieri e rendere più veloci la consegna. Ne ha parlato anche il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni: “È facile declamare sui temi del lavoro, ma la sfida è il lavoro di qualità e non il lavoro con il braccialetto“. Ma che Cosa sappiamo di questo dispositivo? Per ora Amazon ha depositato un brevetto. Che Cosa ...