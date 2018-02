Ikea potrebbe presto mettere i suoi mobili in affitto

Ikea impazzisce e scrive 'Urinare su questo annuncio potrebbe cambiarti la vita' Video : #urinare su un giornale? E chi l'avrebbe mai pensato, soprattutto se questo serve per vedere se si è incinte o meno. #Ikea Svezia ha pensato una nuova trovata pubblicitaria, se il test fatto sul giornale risultera' positivo, comparira' un codice sconto per una culla. Urinare sul giornale? Certo che di idee strambe ne circolano davvero tante in rete, ma questa proprio non ce la saremmo mai aspettata; l'agenzia svedese Åkestam Holst ha messo a ...

Ikea impazzisce e scrive 'Urinare su questo annuncio potrebbe cambiarti la vita' : Urinare su un giornale? E chi l'avrebbe mai pensato, soprattutto se questo serve per vedere se si è incinte o meno. Ikea Svezia ha pensato una nuova trovata pubblicitaria, se il test fatto sul giornale risulterà positivo, comparirà un codice sconto per una culla. Urinare sul giornale? Certo che di idee strambe ne circolano davvero tante in rete, ma questa proprio non ce la saremmo mai aspettata; l'agenzia svedese Åkestam Holst ha messo a punto ...

