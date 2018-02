HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - 6x12 - Dinah | ogni promessa è debito

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - 6x11 - E' tutto così pormantico. : Buonasera piccoli angeli!Scusate il forte ritardo di stasera ma ho avuto un piccolissimo contrattempo, meglio noto come lo stato comatoso da giornata infinita a lavoro e bisogno impellente di riposare le stanche membra su una superficie orizzontale. In sostanza uno di quei pomeriggi in cui "M'appoggio 'n'attimo" si trasforma in "Ed è subito sera".Però sono stata brava e mi sono avvantaggiata col lavoro. Ho visto la puntata quindi so ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - 6x10 - L'unione fa la forfora... : Ben ritrovati bimbi belli! Ormai non ci speravo più in un ritorno, anche se poi mi rendo conto che significa un sacco di lavoro in più per me, povera anima triste e sconsolata. Tra l'altro ero quasi convinta che sarebbe stato difficile scrivere ma è un po' come andare in bicicletta. Non si dimentica mai. Per esempio, iniziamo col dire che mi siete mancati tanto, e poi... Parliamo di questo cucciolo di donna biondastra e ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - 6x09 - At last... Mr e Mrs Smoak! : Buongiorno miei dolci boccioli di rosa... Non vedete com'è bella la giornata? Sì, piove, fa freddo, non ci va di fare l'albero ma è tutto così meraviglioso. E' tutto così rosa... E io odio il rosa! Vi rendete conto cosa significhi per noi tutto questo?! Ok, eravamo già canon (molto canon) ma il matrimonio dà tutto un altro sapore alla nostra crociata per l'amore eterno. In pratica abbiamo messo a tacere talmente tanti imbecilli che ci siamo ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - Speciale Crossover - Ma SS sta per Stavolta si Scopa? : Salve caccolette di Mini Pony! Come ve la passate dopo questi due giorni di passione? Io, per non sapere nè leggere nè scrivere, ho preferito suddividere la stesura di questo articolo (me vie' già da ride) in due giorni. Voi lo vedrete mercoledì in giornata però anche perché anche solo dare un senso a tutte queste gif mi ricrea gli stessi scompensi ormonali della visione delle puntate stesse... Che Dio ve la mandi buona, amiche mie.Cominciamo ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY 6x07 - Dammi una manetta che ti faccio vedere : Buongiorno miei piccoli saccottini di miele d'acacia! Oggi è un giorno gioiglorioso e non solo perché c'è Arrow. Finalmente è venerdì! Il venerdì di uno di quei weekend per cui mi ci vorrà una settimana di ferie per riprendermi ma è pur sempre venerdì. E per questo vi chiedo una cosa soltanto... MANDATEMI GLI INFLUSSI POSITIVI DI CUI SOLO VOI SIETE CAPACI PERCHÉ HO BISOGNO DI UN PO' DI CULO!!!Avendo finito con gli annunci personali iniziamo ...