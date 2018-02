Hedge Fund | il più grande del mondo scommette contro l' Italia

: RT @CesareSacchetti: Bloomberg:'Bridgewater Associates, il più grande hedge-fund del mondo, ha triplicato le sue posizioni ribassiste contr… - caterinacorda1 : RT @CesareSacchetti: Bloomberg:'Bridgewater Associates, il più grande hedge-fund del mondo, ha triplicato le sue posizioni ribassiste contr… - fabio_vanorio : RT @CesareSacchetti: Bloomberg:'Bridgewater Associates, il più grande hedge-fund del mondo, ha triplicato le sue posizioni ribassiste contr… - meonida93 : RT @MarketingGurus2: Chi è Ray Dalio, l'uomo che sta scommettendo 3 miliardi contro l'Italia - Con il suo Bridgewater Associates, il più gr… - EJReynoldsInc : Chi è Ray Dalio, l'uomo che sta scommettendo 3 miliardi contro l'Italia - Con il suo Bridgewater Associates, il più… - FatimaAfzal12 : Chi è Ray Dalio, l'uomo che sta scommettendo 3 miliardi contro l'Italia - Con il suo Bridgewater Associates, il più… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Se alle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018 dovesse uscire un risultato estremamente incerto e senza una maggioranza chiara e definita le conseguenze potrebbero essere tutt'altro che esclusivamente politico - istituzionali, riverberandosi in maniera pesante su alcune delle principali società quotatene. Are sulla tradizionale instabilitàna è, niente meno, che il piùal: Bridgewater Associated Ltd. L', con una massa amministrata di oltre 150 miliardi di dollari avrebbe in corso delle vendite allo scoperto su circa 18 titoli di Piazza Affari tra cui, ad esempio, Atlantia, San Paolo Intesa, Mediobanca e Generali. Vediamo perché è stata presa una simile decisione e quali conseguenze potrebbe avere. Ma anche cosa possiamo fare per difenderci....