Grande impatto su Honor 9 per l’aggiornamento Oreo | primissimi riscontri in Italia

Grande impatto su #Honor9 per l'aggiornamento Oreo: primissimi riscontri in Italia - OptiMagazine

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Sta diffondendosi sempre di più l'aggiornamento del sistema operativo Androida bordo dei vari9 in commercio in. Il fatto che il produttore non sforni modelli brandizzati, infatti, rende tutti gli utenti "uguali" in termini di priorità con cui si sta distribuendo la tanto attesa notifica. Probabilmente alcuni non hanno avuto ancora questo privilegio per la semplice volontà di non intasare i server nel giro di poche ore, ma ormai ci siamo dopo la notizia che vi abbiamo dato nella giornata di ieri.Come ormai tutti sanno, si tratta della patch B360 e, come confermato davia chat agli utenti più indecisi, si tratta dell'aggiornamento Androidnella sua versione definitiva ed ufficiale per chi ha deciso di puntare su un9. Ovviamente è presto per sbilanciarsi sulla tenuta dello smartphone dopo aver portato a termine l'installazione del pacchetto ...