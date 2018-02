God of War | su Amazon è possibile prenotare la Collector' s Edition

Sony condivide nuovi artwork di God of War attraverso un minigioco su Facebook : Tra le uscite di maggior peso di quest'anno, va menzionata quella di God of War per PlayStation 4. L'attesissimo nuovo episodio della saga arriverà il prossimo 20 aprile (anche in varie edizioni), e, con l'avvicinarsi del rilascio, Sony e Santa Monica Studio lanciano una curiosa iniziativa.Infatti, come segnala Dualshockers, cliccando su questo URL, avrete la possibilità di completare una sorta di avventura testuale vecchio stile su Facebook. ...

God of War e gli altri titoli in uscita nel nuovo spot TV per PS4 : Il 2018 si era già preannunciato come un anno abbastanza ricco di uscite su tutte le piattaforme, ma anche sul versante delle esclusive i giocatori non dovrebbero rimanere delusi. Nel caso di PlayStation 4, per quest'anno sono attesi giochi di un certo peso, a cominciare da God of War, in arrivo il prossimo 20 aprile.Oggi, grazie al nuovo spot TV condiviso da Sony e riportato da Dualshockers, la compagnia vuole proprio ricordare ai giocatori i

God of War : Atreus sarà un importante elemento di supporto e non un peso per Kratos : God of War, l'attesissima esclusiva PlayStation 4, ha finalmente una data di uscita: come saprete il titolo approderà sulle console di Sony il prossimo 20 aprile e, in occasione dell'annuncio diffuso pochi giorni fa, sono state svelate anche le edizioni limitate.La nuova avventura di Santa Monica presenterà varie novità a livello di gameplay, tra queste la presenza del figlio di Kratos, Atreus. Ebbene, oggi grazie a Game Informer arrivano

Nessun downgrade per God of War : arriva la conferma di Sony Santa Monica : L'attesissima esclusiva PlayStation 4, God of War, ha finalmente una data di uscita, come saprete poco tempo fa Sony ha comunicato che il nuovo episodio della saga arriverà il 20 aprile e, allo stesso momento, sono state svelate le varie edizioni del gioco.Insieme all'annuncio di God of War è stato condiviso anche un nuovo trailer e, secondo alcuni fan, il filmato presenterebbe un downgrade rispetto a quanto mostrato in precedenza. In merito

God of War - downgrade o cambio di stile? Analisi del nuovo trailer : Sony Santa Monica ha pubblicato da pochissimo un nuovo trailer God of War, titolo in esclusiva per PS4, confermando anche la data di uscita del gioco: 20 aprile. Il trailer di per sé è fantastico: graficamente eccelso, recitazione molto sentita e rapporto padre/figlio che sicuramente darà più profondità al gioco. https://www.youtube.com/watch?v=K0u_kAWLJOA Si parla anche della storia di Kratos, del suo passato e in generale vediamo molti ...

God of War – Trailer svela la data di lancio : Un Trailer di God of War ci svela finalmente la sua data di lancio. La nuova avventura di Kratos, accompagnato questa volta da suo figlio Atreus, arriva nei negozi il 20 Aprile. Godetevi il Trailer!

E' ufficiale : God of War sarà disponibile il 20 aprile 2018 : Segnate subito il 20 aprile 2018 sul vostro calendario perchè Kratos sarà di ritorno sulla nostra console PS4 con un nuovo capitolo di God of War.Con un nuovo trailer ufficiale sul blog Playstation è stata annunciata la data di uscita di God of War insieme alla Collector's Editions e Digital Deluxe Edition Fonte Playstation

God of War : annunciata la data di uscita : Dopo le ultime indiscrezioni sulla data di uscita di God of War, ora finalmente ci siamo. L'esclusiva PS4 è stata ufficialmente confermata in uscita per il prossimo 20 aprile, come segnala Dualshockers. La nuova avventura di Kratos arriverà tra poco, anche nelle edizioni limitate, Digital, Limited e Collector's Edition. Qui sotto potete dare uno sguardo al nuovo story trailer di God of War:Che ne dite? Eravate in attesa della data di uscita di

Uscita God of War svelata : arriva ad aprile - ecco lo story trailer : L'Uscita di God of War è stata finalmente svelata da uno story trailer: arriva ufficialmente su PS4 il 20 aprile 2018. La divisione USA di PlayStation ha da pochissimo pubblicato il nuovo trailer di God of War e alla fine viene svelata anche la data di Uscita precisa. Il titolo sviluppato da Santa Monica Studios è davvero attesissimo e a quanto pare arriverà prima di quanto ce

God of War in uscita a marzo? Amazon indica una diversa data d'uscita : Come rivelato dagli sviluppatori stessi in una delle ultime video interviste condivise da Game Informer, lo sviluppo di God of War si trova nelle ultimissime fasi, quelle di rifinitura che precedono la fase gold e successivamente la pubblicazione. Nonostante uno stadio di sviluppo così avanzato continua a mancare una data d'uscita ufficiale.Diversi rumor indicavano il mese di marzo come una delle date di uscita più credibili e in particolare il

Le ultime fasi dello sviluppo di God of War al centro di una nuova video intervista : Dopo le interessantissime discussioni riguardanti la mitologia norrena e l'intreccio delle varie mitologie all'interno del mondo di gioco, torniamo a parlare di God of War e di una nuova video intervista che arriva direttamente dal coverage proposto da Game Informer.Questa nuova video intervista si concentra in particolare sulle ultime fasi dello sviluppo del titolo. Il creative director, Cory Barlog e la boss di Santa Monica Studios, Shannon

God of War : dalla scelta della mitologia norrena al modo in cui le mitologie si intrecciano in una timeline : Come vi abbiamo rivelato in una notizia pubblicata poche ora fa Cory Barlog e Santa Monica Studios avevano pensato di ambientare il nuovo God of War in Egitto. La scelta finale, come sappiamo, è ricaduta sulla mitologia norrena ma perché proprio questo particolare universo? E soprattutto: le mitologie sono collegate in qualche modo tra loro?Il game director, Cory Barlog, e il capo di Santa Monica Studios, Shannon Studstill hanno discusso di

Cory Barlog conferma : nessun season pass per God of War : Ultimamente sono state condivise molte informazioni su God of War, l'attesissima esclusiva PS4, ancora priva di una data di uscita ufficiale, che si preannuncia veramente ricca di novità sotto molti aspetti, ad esempio, poco fa, vi abbiamo riportato le novità che saranno implementate nelle fasi di combattimento.Ora torniamo a parlarvi di God of War grazie a nuovi dettagli condivisi dal director, Cory Barlog, su Twitter. Infatti, come segnala

Nessun Season Pass per God of War - ma che spettacolo la Stone Mason Edition : God of War non avrà alcun Season Pass, almeno è quello che dice Cory Barlog di Sony Santa Monica. Lo ha confermato tramite la sua pagine Twitter ufficiale, dicendo che non ci sono attualmente piani per un Season Pass. Noi siamo felici di questo, viviamo purtroppo in un momento storico in cui i videogiochi escono già con Season Pass programmati, questo vuol dire contenuti aggiuntivi che vengono venduti successivamente all'uscita del gioco, in