Gli smartphone CROSSCALL arrivano nei negozi TIM

Su eBay torna il “Super Weekend” : ecco Gli smartphone Android in offerta : Su eBay è appena tornato il Super Weekend: solo fino a martedì 6 febbraio, salvo esaurimento scorte, saranno proposti sconti fino al 60% su smartphone Android, tra cui Huawei P10 Lite e Samsung Galaxy A8 L'articolo Su eBay torna il “Super Weekend”: ecco gli smartphone Android in offerta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Smartphone 200 euro : i miGliori da comprare : Non sempre bisogna spendere molto per riuscire a chiudere un ottimo affare e portarsi a casa uno Smartphone dalle prestazioni convincenti. Proprio per questo motivo, dopo avervi parlato dei migliori Smartphone da 100€, in questo articolo abbiamo selezionato invece i migliori Smartphone sotto i 200€. In questa speciale categoria è possibile trovare dei dispositivi decisamente performanti, non perfetti sotto tutti i punti di vista, ma che ...

Amazon Alexa è in grado di inviare SMS a smartphone Android (solo neGli Stati Uniti) : Adesso è possibile utilizzare Amazon Alexa per inviare SMS a contatti in rubrica tramite un comando vocale. La funzione è tuttavia disponibile soltanto negli Stati Uniti per l'invio di messaggi a smartphone Android L'articolo Amazon Alexa è in grado di inviare SMS a smartphone Android (solo negli Stati Uniti) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Smartphone 100 euro : i miGliori da comprare : I consigli per acquistare il miglior Smartphone a 100 euro è ciò che molti utenti ci chiedono ogni giorno. Bisogna infatti tenere in conto molti fattori: fascia di prezzo, prestazioni, display, marchio, sistema operativo e tanto altro ancora. Non possiamo nascondere però che il fattore più influente nella scelta di un nuovo dispositivo sia certamente il prezzo. Questi Smartphone riportati di seguito, e scelti con cura, sono secondo noi i ...

Solo smartphone con schermo 18 : 9 nel futuro di Honor - conferme suGli aggiornamenti a Oreo : Honor sembra decisa a produrre solamente smartphone con schermo 18:9, come afferma Honor Germania. Lo stesso, con ogni probabilità, avverrà per Huawei. Per i possessori di dispositivi Honor invece arriva la conferma di quali dispositivi riceveranno l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo e a EMUI 8.0, incluse le tempistiche. L'articolo Solo smartphone con schermo 18:9 nel futuro di Honor, conferme sugli aggiornamenti a Oreo è stato pubblicato per ...

I miGliori 6 smartphone attualmente in circolazione : Il prossimo Mobile World Congress si preannuncia come uno dei meno ricchi degli ultimi anni, un’edizione che potrebbe essere priva dei telefoni di punta di svariati produttori. Chiunque speri che entro la fine di febbraio il panorama del mondo smartphone possa farsi irriconoscibile rispetto a quello odierno dunque farà meglio a mettersi il cuore in pace, ma chi già oggi intende portarsi a casa un dispositivo bello, potente, completo e in ...

AnTuTu annuncia un paio di top 10 deGli smartphone preferiti del 2017 : una per gli Android - l’altra per gli iPhone : Alle tante classifiche rilasciate nel corso dell'anno da AnTuTu, ecco altre due top 10 che riguardano le preferenze sui dispositivi mobili in Cina. La prima concerne gli smartphone Android preferiti del 2017, dove soltanto OnePlus e Xiaomi hanno ben 7 dei 10 posti totali; la seconda top 10 riguarda gli iPhone, dove ad aver la meglio è iPhone 6s Plus. L'articolo AnTuTu annuncia un paio di top 10 degli smartphone preferiti del 2017: una per gli ...

Totalmente spiati Gli smartphone Android : studio preoccupante su Cronologia Posizione : Ci sono alcune applicazioni e soprattutto determinati servizi presenti di default con il sistema operativo Android che possono avere un'incidenza più negativa di quanto si possa immaginare sulla nostra privacy, come potremo notare oggi a proposito di "Cronologia Posizione". Si tratta di un servizio che monitora i nostri spostamenti, fornendo a Google una serie di informazioni evidentemente non necessarie, invasive e che a quanto pare vengono ...

Sony con LG Display per portare l’OLED suGli smartphone - e con OPPO sogna dispositivi flessibili : Sony starebbe collaborando con LG Display per portare pannelli OLED flessibili sugli smartphone, mentre anche OPPO brevetta diversi design per smartphone in grado di piegarsi a metà come un libro. L'articolo Sony con LG Display per portare l’OLED sugli smartphone, e con OPPO sogna dispositivi flessibili è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

I miGliori smartphone a meno di 400€ : Quella degli smartphone mid-range è attualmente la categoria più interessante sul mercato. Al suo interno potete trovare dispositivi davvero performanti e anche qualche top di gamma dello scorso anno. Proprio per questo motivo, se siete interessanti ai migliori smartphone a meno di 400€, sappiate che potrete togliervi più di una soddisfazione. In questa fascia di prezzo non è raro incontrare un prodotto “all-round”, che riesce ...

Quali app non dovresti avere sul tuo smartphone Android? Tutti i dettaGli : Il concetto di applicazione è ormai entrato nel quotidiano di ogni utente di uno smartphone. Questi programmi infatti, disponibili pubblicamente sul Google Play Store (o sull'app store se si fa uso di un device Apple), possono aiutare l'utente in moltissime applicazioni quotidiane, al punto da coniare il detto 'c'è un app per ogni cosa'. Tuttavia, è sempre bene prestare attenzione a Quali app si installano sul proprio smartphone per una serie di ...

Gli smartphone Huawei e Xiaomi in Cina diffusi soprattutto tra gli uomini over 30 : Stando a quanto rilevato da Jiguang, Huawei e Xiaomi sono accomunate dal sesso e dall'età della loro utenza media. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Gli smartphone Huawei e Xiaomi in Cina diffusi soprattutto tra gli uomini over 30 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

La durata delle batterie deGli smartphone è raddoppiata rispetto al 2010 : Lo staff della Webzine GSMArena.com ha notato che i nuovi smartphone hanno una durata migliore della batteria rispetto al 2010. Ecco tutti i dettagli L'articolo La durata delle batterie degli smartphone è raddoppiata rispetto al 2010 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.