Giustizia UE | Bruxelles lancia consultazione su formazione professionisti

Smog - Italia convocata a Bruxelles : rischia il deferimento alla Corte di Giustizia Ue. Sotto accusa per i livelli di NO2 e PM10 : L’Italia a un passo dalla Corte di Giustizia per l’inquinamento atmosferico. Il prossimo 30 gennaio il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, insieme ai colleghi di altri otto stati dell’Unione Europea, è stato convocato a Bruxelles dal Commissario europeo per l’ambiente Karmenu Vella, per un aggiornamento sulle misure pianificate dal nostro Paese per adeguarsi ai parametri normativi dell’Ue in materia di qualità dell’aria. Un ultimatum? ...