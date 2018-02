Giornata Memoria Africo | tanta partecipazione

Giornata della Memoria - a Catanzaro la biblioteca comunale aperta per CasaPound. Anpi : “Sindaco spieghi” : Nel Giorno della Memoria , il comune di Catanzaro ha concesso l’apertura della biblioteca comunale a CasaPound. Una scelta che chiaramente scatenato le polemiche. L’ Anpi si è scagliata contro l’amministrazione comunale , guidata dal sindaco Sergio Abramo, per aver consentito proprio il 27 gennaio al candidato premier del movimento di estrema destra, Simone Di Stefano l’utilizzo di una struttura, difficile da ottenere anche nei giorni ...

Giornata della memoria - la sindaca leghista sui social : “Ricordate di andare a pijarlo…”. Arcigay e Anpi : “Vergogna” : Nel 2016 si è segnalata per aver augurato la pena di morte alla segretaria della Cisl Annamaria Furlan e per aver auspicato – sempre su facebook – la reincarnazione del Duce. Ora la sindaca leghista di Gazzada Schianno (Varese) Cristina Bertuletti torna alle cronache per l’ennesimo post infelice sui social . Sabato 27 gennaio, Giornata della memoria della Shoah, ha pensato bene di condividere con i suoi contatti facebook una ...

Trani News - Giornata della Memoria - la cerimonia in Prefettura : ... Maria Antonietta Cerniglia, ha consegnato le Medaglie d'Onore alla Memoria di due cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra: ...

Giornata della Memoria - 1 milione e 854 mila complessivi per Tutto Davanti a Questi Occhi : Sono stati 1 milione 854 mila gli spettatori medi che hanno ascoltato ieri sera la testimonianza di Sami Modiano, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz Birkenau, nel film “ Tutto Davanti a Questi Occhi ”, realizzato e diretto da Walter Veltroni. Lo hanno fatto su Sky, Rai 3, Iris e La7 che, con un'operazione senza precedenti, hanno trasmesso in occasione della Giornata della Memoria la storia ...

Giornata della Memoria - il mondo si unisce in ricordo dell'orrore - : Tajani: "L'Olocausto è la discesa nelle tenebre in cui abbiamo perso l'essenza della nostra umanità". Il vicepresidente del Csm Legnini: contrastare "ogni forma di discriminazione razziale". Trump ...

Celebrazione della Giornata della Memoria 2018 in Prefettura : ... Maria Antonietta Cerniglia, ha consegnato le Medaglie d'Onore alla Memoria di due cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra: ...

Angela Merkel celebra la Giornata della memoria : "Vergogna che ebrei corrano ancora rischi" : Angela Merkel, in occasione della Giornata della memoria dedicata alle vittime dell'Olocausto, denuncia l'aumento dell'antisemitismo in Germania, definendo una "vergogna" la necessità di continuare a far proteggere gli edifici ebraici. È più che mai necessario ricordarsi dei milioni di vittime della Shoah perché "l'antisemitismo, il razzismo e l'odio dell'altro in generale sono più attuali di quanto non lo ...