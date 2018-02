Giornata del malato | check-up a tariffe agevolate da Artemisia Lab

Il programma della 20Giornata in Serie B Old Wild West : Serie B OLD Wild West GIRONE A 03/02/2018 20:45 Witt-Acqua S. Bernardo Alba-Montecatiniterme Basketball 03/02/2018 20:45 Super Flavor Milano-Mamy.eu Oleggio 03/02/2018 21:00 Use Basket Computer Gross ...

Serie B Old Wild West - Le gare della 20Giornata su LNP Channel : Anche in occasione della 20giornata di Serie B Old Wild West saranno 4 le gare disponibili in diretta in chiaro sul canale YouTube LNP Channel nell'ambito dell'iniziativa 'Diretta Channel' Serie B , ...

Coppa Davis 2018 - Giappone Italia : programma - orari e tv della seconda Giornata (sabato 2 febbraio). Il calendario : Sabato 3 febbraio, alle ore 5 Italiane, seconda giornata sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate, tra Italia e Giappone, valido per il primo turno del World Group 2018 di Coppa Davis. Scenderanno in campo le due coppie di doppio e, come spesso accade, questo confronto può risultare decisivo per regalare il punto determinante ad una delle compagini. Non fa eccezione questa sfida equilibrata tra ...

Serie A : calendario - programma - orari della 23Giornata : BENEVENTO-NAPOLI , domenica 4 febbraio ore 20.45, diretta su Sky Sport 1 HD, Il 6-0 dell'andata, partita con il maggior scarto di gol in questo campionato, è l'unico precedente fra le due squadre in ...

Serie A - le probabili formazioni della 23Giornata : BENEVENTO-NAPOLI, domenica ore 20:45 , SKY SPORT 1 HD, Benevento, Puggioni dal 1' L'ultimo giorno di mercato ha visto l'arrivo di Puggioni in Campania. L'ex blucerchiato potrebbe esordire subito ...

Sei Nazioni 2018 - il calendario della prima Giornata (3-4 febbraio) : tutti gli orari delle partite e come guardarle in tv. Il programma completo : Tutto pronto per la prima giornata del Sei Nazioni di rugby 2018: al via sabato, con le prime due sfide, poi domenica c’è l’atteso esordio dell’Italia, che ospita all’Olimpico i campioni in carica dell’Inghilterra. Andiamo a scoprire il calendario e gli orari di questo primo, attesissimo, turno e come seguire tutti i match in TV. Sei Nazioni 2018 prima giornata Sabato 3 febbraio Ore 15.15 Galles-Scozia diretta su ...

diretta Coppa Davis 2018, Giappone Italia: streaming video e tv, orario delle partite di venerdì 2 febbraio. Prima giornata dedicata agli ottavi di finale: in campo Fognini e Seppi

Messina aderisce alla Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare : Andrea Segrè, fondatore di Last Minute Market, attraverso la dichiarazione congiunta firmata da uomini di scienza e di cultura, ma anche da centinaia di cittadini, ha fornito obiettivi e contenuti ...

Serie A - i precedenti della Giornata numero 23 : Si schiude di nuovo la Serie A ed il duello tra Napoli e Juventus per quanto riguarda la vetta della classifica è pronto a ripartire. Ma non solo, molti sono gli spunti di interesse, come la lotta per entrare nelle coppe europee e la lotta per non retrocedere con 7 squadre racchiuse nello spazio di 6 punti. Ecco i match con le relative informazioni più rilevanti: Domenica pomeriggio Juve-Sassuolo, la sera il Napoli a Benevento Juventus-Sassuolo: ...

Fantacalcio : le probabili formazioni della 23ª Giornata di Serie A : Chiusa la sessione invernale di mercato, le 20 di Serie A si rituffano nel campionato: la 23ª Serie A Scopri le probabili formazioni giornata è alle porte. Si parte sabato con Sampdoria-Torino alle 18 ...

Una Giornata con Giorgia a Radio2 il 2 febbraio : come seguire la diretta del live : Una giornata con Giorgia a Radio2 il 2 febbraio. L'appuntamento con la musica dell'artista romana si avvia alle ore 10,30 con la prima incursione a Radio2 Social Club, con la conduzione di Luca Barbarossa e Andrea Perroni, per l'avvio di un venerdì che si preannuncia all'insegna della musica. Si continua con Non è un paese per giovani, nel quale Giorgia Todrani ritroverà Giovanni Veronesi e Max Cervelli, alle ore 12, nel quale ci sarà la ...

Serie A - le designazioni arbitrali della 23Giornata : Dopo le polemiche legate al Var che hanno caratterizzato la 22esima giornata di campionato, la Serie A riparte con le nuove designazioni arbitrali per il 23esimo turno. Sarà una giornata senza ...

Serie A - le designazioni arbitrali della 23^ Giornata : La Serie A torna in campo dopo la conclusione della concitata finestra di calciomercato. Si riparte dalla 23^ giornata del torneo, con le squadre pronte a tornare a darsi battaglia per la conquista dei rispettivi obiettivi. Ecco dunque le designazioni arbitrali in vista degli incontri del weekend. Serie A – 23^ giornata – 4/2 – ORE 15 Sampdoria – Torino (3/2, h.18) arbitro: Rocchi di Firenze (Di Liberatore-Tonolini) Inter ...

Video/ Tottenham Manchester United - 2-0 - : highlights e gol della partita - Premier League 25Giornata - : Video Tottenham Manchester United , 2-0, : highlights e gol. Gli Spurs conquistano il match nel 1tempo: rete di Eriksen e autogol di Jones.