Giorgio Manetti e Tina Cipollari Uomini e Donne | L' incontro a Viterbo? Tutto

Uomini e Donne - Giorgio Manetti : la verità sulla liason con Tina Cipollari! : Dopo la fine del matrimonio di Tina Cipollari, le voci sui presunti incontri segreti tra lei e Giorgio Manetti e sulla loro relazione segreta sono diventate sempre più insistenti. Ecco la verità del cavaliere del Trovo Over…. Durante le ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha ipotizzato più volte una possibile relazione tra l’ex compagno, Giorgio Manetti e Tina ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti : 'Non ci pensavo - mi sono lanciato. Tina? Una bomba atomica - ma non mi metto con lei' : ROMA - 'All'inizio, nel 2014 non ci pensavo affatto. Avevo visto delle puntate in cui c'erano donne interessanti e mi sono lanciato'. Saluti da una piovigginosa Torino Un post condiviso da Giorgio ...

Uomini e Donne : Giorgio Manetti smentisce il flirt con Tina Cipollari : Tina Cipollari e Giorgio Manetti di Uomini e Donne stanno insieme? La verità Come molti sapranno bene, Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono lasciati. I due l’hanno annunciato sui giornali un paio di settimane fa. E da quel momento le illazioni su un presunto flirt tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti si sono sprecate. Difatti molti hanno iniziato a pensare che Tina si sia innamorata di Giorgio, e per questo abbia rotto con il marito. Sarà ...

Giorgio Manetti : 'Non sto insieme a Tina - ma è una bomba atomica' : Inizialmente parla di come si è avvicinato al mondo di Uomini e Donne , dichiarando che prima del 2014 non ci aveva mai pensato, ma decise di entrare poiché aveva visto alcune dame che gli ...

