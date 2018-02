Gino Strada : 'Governati da delinquenti politici - ecco perché non andrò a votare' Video : Si è svolto a Milano questo 1° febbraio un dibattito sulla Costituzione organizzato da Liberta' e Giustizia e dal gruppo consiliare Milano in Comune, a cui ospite di eccezione è stato il fondatore di Emergency Gino Strada, il quale come sempre è stato piuttosto eloquente nei giudizi politici espressi: ecco le parti salienti di quello che ha detto durante il suo intervento pubblico. Gino Strada: 'Il mondo è su orlo di un conflitto nucleare. ...

Gino Strada : “Governati da delinquenti contro la Costituzione - vi dico perché non andrò a votare” : Il fondatore e direttore esecutivo di Emergency Gino Strada non intende andare a votare. “Vedrò quel giorno cosa avrò da fare”, risponde all’ex magistrato Gherardo Colombo che gli consiglia almeno la scheda bianca. Tra i relatori di un incontro sulla Costituzione organizzato a Milano da Libertà e Giustizia e dal gruppo consiliare Milano in Comune, Strada ha parlato dell’articolo 11 della Costituzione, ...

Gino Strada : 'Qualche cretino dice che le vaccinazioni non servono e che fanno male' : Il fondatore di Emergency, Gino Strada, a margine della manifestazione per i migranti a Milano dice: "In Africa vedo situazioni in cui la profilassi e i vaccini sono semplicemente assenti e da medico ...

Liberi e Uguali - Gino Strada : “Usino più persone quelle due parole. Europa? Meschina e gretta - non le importa destino migranti” : “Liberi e Uguali? Queste due parole fanno parte della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Non c’è nessun copyright da parte di nessuno. Anzi, le usassero più persone, più organizzazioni, più istituzioni: se la ricordassero questa cosa di Liberi e Uguali in dignità e in diritti“. Sono le parole del fondatore di Emergency, Gino Strada, ospite di Propaganda Live, su La7. Il medico risponde a una domanda del conduttore ...

Afghanistan - Gino Strada : "Siamo in guerra da anni e non se ne parla più. Feriti aumentati del 160%" : Gino Strada intervistato da Diego Bianchi a #propagandalive (La7): 'Noi siamo in guerra in Afghanistan da anni e anni e non se ne parla più. Non si dice che il nostro paese è in guerra. Cosa ci fanno militari italiani a combattere e sparare in Afghanistan?' Qual è l'obiettivo?