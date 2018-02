GINA LOLLOBRIGIDA La stella sulla Walk of Fame di Hollywood | una grande passione per la

GINA LOLLOBRIGIDA emozionatissima : l'enorme soddisfazione dopo 60 anni di carriera : Il rovescio della medaglia, anzi della stella , è un piccolo frammento di gloria nella più esclusiva e rinomata strada del mondo. La passerella delle star, il viale dei sogni, la Walk of Fame . ...

