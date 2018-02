GF 15 | grandi attori nel cast della nuova edizione?

: Il #26gennaio del 1925 nasceva uno dei più grandi attori della storia del cinema hollywoodiano, #PaulNewman. Alle… - SkyArteHD : Il #26gennaio del 1925 nasceva uno dei più grandi attori della storia del cinema hollywoodiano, #PaulNewman. Alle… - ComoCity : Como, Festival del cinema 2018, una settimana con grandi attori: c’è anche la Morante - marcellosanfili : @furorefiction @ElenarussoTW @Francesco_Testi @MassiMorra @lorenzfla @Serena_Grandi @TorrisiLaura Imperdibile… - simonardecchia : @Antonio26349975 @insinnaflavio @Giadina77480696 Grandi attori.?????? - LovelyTrips_GS : Altro che grandi attori e top model: #Bled è una vera star, e chiunque ci vada non può resistere a puntargli addoss… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Il Grande Fratello sta per tornare. E' la quindicesimaper il programma giunto in Italia agli inizi degli anni 2000 e che ha rivoluzionato la televisione italiana. Inoltre, ha lanciato molti personaggi che ora sono protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo come Luca Argentero, Filippo Bisciglia ed il compianto Pietro Taricone, ma anche nel giornalismo come Eleonora Daniele che è la regina del mattino di Rai 1 con il programma Storie Italiane. Negli anni 2010, però, il realitycasa più spiata d'Italia ha avuto una progressiva diminuzione degli ascolti e, quindi, si è deciso, dopo l'del 2015 vinta da Federica Lepanto, di sospendere la sua messa in onda per due anni e sostituirlo con la versione VIP del programma che ha permesso al format di attiraremente milioni di telespettatori. In particolare la seconda, andata in onda da settembre a ...