Gentiloni contro Amazon | «Si lavora con sfida sulla qualità | non con il braccialetto»

Lavoro - Gentiloni contro Amazon : “La sfida è la qualità - non lavorare con il braccialetto” : Dipendenti di Amazon quasi come robot, controllati con braccialetti elettronici pensati per la produttività. L’idea per ora è soltanto un brevetto del colosso dell’e-commerce, ma ha già sollevato un vespaio di polemiche per i possibili risvolti su privacy e condizioni di Lavoro. Bufera in Italia dove la compagnia di Seattle è sotto pressione per il...