Gentiloni contro Amazon | «Non si lavora con il braccialetto | ma con la qualità»

Lavoro - Gentiloni contro Amazon : “La sfida è la qualità - non lavorare con il braccialetto” : Dipendenti di Amazon quasi come robot, controllati con braccialetti elettronici pensati per la produttività. L’idea per ora è soltanto un brevetto del colosso dell’e-commerce, ma ha già sollevato un vespaio di polemiche per i possibili risvolti su privacy e condizioni di Lavoro. Bufera in Italia dove la compagnia di Seattle è sotto pressione per il...

Gentiloni contro Amazon : «La sfida è la qualità non il lavoro con il braccialetto» : Nelle intenzioni aiuterà chi lavora a evadere gli ordini. Ma potrebbe anche diventare uno strumento per sorvegliare i dipendenti

Amazon - bracciale controlla i lavoratori Gentiloni : la sfida è il lavoro di qualità : Il sistema è pensato per risparmiare tempo, ma desta preoccupazione per le potenzialità di controllo: «Dipendenti trasformati in robot». Domani l’incontro tra governo e azienda in Italia

Brunetta contro Barbagallo : rinnovi congelati con Letta - Renzi e Gentiloni : Roma – Questo quanto detto in una nota da Renato Brunetta, capogruppo di FI alla Camera dei deputati: “Allo sbadato Barbagallo ricordo che il blocco dei contratti... L'articolo Brunetta contro Barbagallo: rinnovi congelati con Letta, Renzi e Gentiloni su Roma Daily News.

Rifiuti : Gentiloni arriva a Palermo e gruppo sindaci gli chiede incontro urgente : Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Un gruppo di sindaci del Palermitano ha chiesto al premier Paolo Gentiloni un incontro per discutere dell’emergenza Rifiuti in cui sono piombati una 50ina di enti locali della provincia di Palermo e Trapani, dopo lo stop al conferimento dei Rifiuti nella discarica di B

Gentiloni candidato nel collegio sbagliato. Malumori contro Renzi : Verrebbe da dire #paolostaisereno. Ma Paolo Gentiloni non lo è affatto. Il motivo? Per un errore di distrazione, il Pd ha candidato il premier nel collegio sbagliato, precisamente il collegio Lazio-1, uno dei più difficili di Roma. Il collegio, come riporta La Stampa, è stato confuso con il vecchio collegio senatoriale del centro-storico della Capitale, uno dei pochissimi Municipi dove il Pd alle ultime Comunali (vinte da Virginia Raggi) era ...

A Davos Merkel e Gentiloni contro il protezionismo di Trump. E Macron : "Più tasse ai giganti hi tech" : Se pensiamo che l'accavallarsi di posizioni protezionistiche possa convivere con lo sviluppo dell'economia mondiale credo che sia un errore", ha detto. E ha quindi aggiunto: "Sono convinto che si può ...

Merkel e Gentiloni contro il nuovo protezionismo di Trump. E Macron : "Più tasse ai giganti hi tech" : Se pensiamo che l'accavallarsi di posizioni protezionistiche possa convivere con lo sviluppo dell'economia mondiale credo che sia un errore", ha detto. E ha quindi aggiunto: "Sono convinto che si può ...

Merkel e Gentiloni contro il nuovo protezionismo di Trump : «Dimenticate le lezioni della Storia» : Da Davos i leader attaccano le posizioni dell’amministrazione americana. La cancelliera: «L’unica risposta è la cooperazione e il multilateralismo». Il premier italiano: «Si deve fare molta attenzione che non ci sia una rincorsa verso posizioni protezionistiche»

Giorgia Meloni contro Paolo Gentiloni nel collegio Roma 1 per la Camera : Per la cronaca, il Movimento 5 Stelle vorrebbe candidare una donna, probabilmente la deputata uscente Carla Ruocco già componente del defunto direttorio grillino.

Rifiuti : Armao - bene incontro Gentiloni-Musumeci - siamo sulla strada giusta : Palemro, 20 gen. (AdnKronos) - "Ancora con Musumeci non ci siamo sentiti ma a me è sembrato che l'incontro con il presidente del Consiglio sia andato molto bene e che quindi sia questa la strada giusta". Così Gaetano Armao, vicepresidente della Regione siciliana e assessore all'Economia, ha commenta

Gentiloni - contro terrorismo cooperazione : ...ruolo di grande paese in politica estera e di grande player economico nella nostra regione se contemporaneamente non abbiamo la sinergia tra questo lavoro sulla cooperazione e la dimensione politica ...

RIFORMA PENSIONI/ Rizzo contro Gentiloni : Legge Fornero va abolita (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Rizzo contro Gentiloni: Legge Fornero va abolita. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 gennaio(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:39:00 GMT)

Gentiloni ancora più in campo contro tutte le promesse su tasse - pensioni e redditi vari : 'non è tempo per le cicale' : Dal presidente del Consiglio monito ai partiti in campagna elettorale. 'non è il tempo di scardinare pilastri del nostro sistema pensionistico e fiscale ma quello della competenza, della serietà e ...