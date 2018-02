: #BreakingNews Garante: braccialetto è contro norme Ue - CybFeed : #BreakingNews Garante: braccialetto è contro norme Ue - NotizieIN : Garante: braccialetto è contro norme Ue - Key4biz : Amazon, #GarantePrivacy 'Bracciale elettronico? Non si può usare, va contro le regole' #braccialettoelettronico - negozioelettro : Amazon, Garante Privacy ‘Bracciale elettronico? Non si può usare, va contro le regole’ - muloduro : Amazon: 'Su braccialetto speculazioni fuorvianti'. Calenda: 'Mai in Italia' - Si scatenano le reazioni della politi… -

Ilelettronico di Amazon "sarebbe in contrasto con l'ordinamento in materia di protezione dati non solo in Italia ma anche in Europa". Lo ha detto ildella privacy Antonello Soro a Radio Radicale. "In questo caso - ha aggiunto - sembrerebbe quasi che i giganti che operano nell'economia digitale pensino già di robotizzare l'uomo: una direzione sbagliata perchè non può esserci progresso e innovazione che non abbia come fondamento l'uomo".(Di venerdì 2 febbraio 2018)