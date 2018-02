Francia | Tariq Ramadan in carcere per gli stupri

Francia - Tariq Ramadan in stato di arresto “Commise due stupri nel 2009 e nel 2012” : Tariq Ramadan è sotto inchiesta per violenza sessuale e lo stato di fermo, al termine dei due giorni previsti dalla legge, è stato tramutato in arresto. Lo riferiscono i media francesi. Al centro di due denunce per stupro relative a fatti del 2009 e 2012, il teologo musulmano docente di studi islamici contemporanei a Oxford è sotto accusa per stupro e stupro su persona vulnerabile. Ramadan, che ha negato le accuse, ha chiesto un ulteriore esame ...

La Francia vuole il carcere per l'islamologo Tariq Ramadan : Prima erano arrivate le pesanti accuse da parte di due donne, inclusa la scrittrice femminista Henda Ayari, che sostenevano di essere state stuprate da Tariq Ramadan nel 2009 e nel 2012. Poi, due giorni fa il fermo preventivo in Francia. Ora la procura parigina ha chiesto l'incriminazione e la detenzione provvisoria per l'islamogo svizzero, discendente del fondatore dei Fratelli musulmani egiziani, Hasan al-Banna.Ramadan è ora atteso ...