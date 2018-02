Fnsi e Odg | governo dia riposte | silenzio inaccettabile

Stampa - Odg e Fnsi incontrano Gentiloni : “Parlamento contrario a cancellare carcere per i giornalisti” : Federazione nazionale della Stampa italiana e Ordine dei giornalisti sono stati ricevuti a palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Al termine dell’incontro il segretario della Fnsi, Raffaele Lorusso ha espresso tutto il rammarico:”Questa legislatura non sarà quella che cancellerà il carcere per i giornalisti, perché in Parlamento si è creato una fronte trasversale contrario a cancellarlo, evidentemente ritenendo ...