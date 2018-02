Flop delle sorelle Parodi a Domenica In | la Rai corre ai ripari

Domenica In - Flop delle sorelle Parodi/ Antonella Clerici tornerà dopo averlo condotto con la Venier? : Antonella Clerici potrebbe condurre Domenica In nella prossima edizione. La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi, conduttrici dell'edizione flop di quest'anno. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 23:15:00 GMT)

Mdp - Camusso capolista a MilanoPerché quel no sulle pensioni Landini? Aspetta il Flop delle sinistre : Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, per Susanna Camusso sarebbe pronta la candidatura a capolista nel proporzionale in Lombardia 1 (Milano e provincia) e in un collegio del capoluogo lombardo per la leader della Cgil con la nascente lista unitaria anti-Renzi formata da Articolo 1 e da Sinistra Italiana. Segui su affaritaliani.it

Di Maio teme un altro Flop : caccia ai signori delle tessere : Luigi di Maio arruola i signori delle preferenze per ridare luce all'universo grillino, oscurato dalla sconfitta in Sicilia e da un esordio balbettante della propria leadership. L'aspirante premier in giacca e cravatta, che vola in America per accreditarsi nei piani alti della politica mondiale, non è sufficiente per vincere le elezioni. E non basta nemmeno la militanza sul territorio. Per vincere, e governare, servono i voti. Voti che ...