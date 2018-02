Fiorentina | Chiesa cercasi disperatamente

Fiorentina - Chiesa può dire addio a fine stagione - : La situazione attuale della Fiorentina potrebbe stare stretta a Federico Chiesa. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il figlio d'arte potrebbe lasciare a fine stagione in caso di mancato piazzamento in Europa.

Fiorentina : Chiesa via senza Europa : Secondo la Gazzetta dello Sport, senza qualificazione in Europa, una squadra anonima come la Fiorentina potrebbe risultare stretta per uomini mercato come Chiesa.

Calciomercato Fiorentina - Corvino svela tutto : dal rinnovo di Badelj a Soucek - poi il futuro di Chiesa : Calciomercato Fiorentina – Pantaleo Corvino, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di ‘Sportitalia’, facendo un punto sul mercato dei viola: “Il mercato di gennaio è sempre molto avaro, non concede molto e bisogna stare solo attenti a quelle opportunità che possano migliorare l’organico. Non è facile, non perché non saremo migliorabili, ma perché è un mercato che non sta dando segnali in questo ...

Fiorentina - Corvino : 'Offriamo il rinnovo a Badelj - se parte va alla Roma. Non dobbiamo cedere - infatti Chiesa...' : Il Direttore Sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport : 'Badelj? Io e il mio d.s. Carlo Freitas, bravissimo, abbiamo un ottimo rapporto con lui e gli proporremo il rinnovo, ma se partirà per me andrà alla Roma. Occhio però. Ormai non abbiamo più ...

“Meglio di Chiesa e Bernardeschi” - la Fiorentina ha un nuovo super-talento : “Sottil? Riccardo è un giocatore forte, uno dei migliori 1999 che abbiamo in Italia. Per me è più forte di Bernardeschi e Chiesa. In Nazionale non va sempre ma questo è il nostro calcio. Sono contento che stia facendo bene, è fortissimo. E’ nato col pallone in culla, fa la differenza. Sta bene coi grandi, non più coi ragazzi. Somiglianza con Chiesa? No, Federico ha grande forza nella corsa mentre Riccardo nella tecnica. Sono simili nel ...

“Ora che Batistuta non c’è - chi farà i gol nella Fiorentina?” - Federico Chiesa rispondeva così [VIDEO] : La Fiorentina è reduce dall’importante prestazione nella gara di campionato contro l’Inter, pareggio che sta stretto per la squadra di Stefano Pioli per quanto visto in campo. Stagione altalenante per i viola ma fino al momento un grande protagonista è stato sicuramente Federico Chiesa, grande talento dal futuro assicurato. Nel frattempo torna alla ribalta un video che riguarda il calciatore della Fiorentina, in braccio a papà ...

Pagelle/ Fiorentina Inter (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita : spiccano Chiesa e Handanovic : Pagelle Fiorentina Inter: Fantacalcio, i voti e i giudizi sulla partita al Franchi. Icardi implacabile, ma Simeone risponde alla grande. Handanovic il migliore dei suoi, che impatto Babacar!(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 09:35:00 GMT)

Diretta/ Fiorentina Inter (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Simeone e Chiesa a un passo dal gol! : Diretta Fiorentina Inter: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Franchi, valida per la ventesima giornata della Serie A(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 20:53:00 GMT)

Fiorentina-Inter - probabili formazioni e ultimissime : torna Chiesa - due ballottaggi nell’Inter : Fiorentina-Inter, probabili formazioni e ultimissime: torna Chiesa, due ballottaggi nell’Inter Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Inter, probabili formazioni E ultimissime – Nel secondo anticipo della ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno, l’Inter è ospite della Fiorentina all’Artemio Franchi. I ...

Fiorentina - nuova pretendente per Chiesa : Oggi la Fiorentina sfiderà l'Inter ma, in futuro, le due squadre potrebbero anche fare affari di mercato insieme. I nerazzurri sarebbero interessati a Chiesa, il gioiello della squadra viola (...

Fiorentina - Chiesa giura fedeltà : “Top club europei? Lo è anche la Fiorentina” : Fiorentina, Chiesa giura fedeltà: “Top club europei? Lo è anche la Fiorentina” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina, Chiesa giura fedeltà – La Fiorentina ha affidato le chiavi del suo futuro a Federico Chiesa, dopo l’esodo estivo di molti dei campioni viola, su tutti, Federico Bernardeschi. Il giocatore dei toscani, però, è già ...

LIVE Fiorentina-Milan - cronaca e risultato in tempo reale : formazioni ufficiali - fuori Chiesa : Notizie sul tema Fiorentina-Milan probabili formazioni: Pioli ritrova Simeone, Donnarumma recuperato Fiorentina-Milan diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi 30 dicembre 2017 Mercato Milan: ...

Fiorentina-Milan - Antognoni svela : “Chiesa in panchina? Ecco il motivo” : Si gioca il secondo match della 19^ giornata del campionato di Serie A, in campo Fiorentina e Milan, scelta a sorpresa di Stefano Pioli che ha lasciato in panchina Chiesa. Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport: “Chiesa? Credo sia una scelta tecnica. Forse ha giocato tanto e un po’ di riposo penso faccia bene anche a lui. Sulle scelte dell’allenatore non si può disquisire: se Dias farà ...

Fiorentina - Chiesa : 'Mi sento in un top club. Mercato? Piacere a tante mi rende orgoglioso' : Classe 1997, ma già un ruolo da protagonista: Federico Chiesa è il presente e il futuro della Fiorentina. Il rinnovo di pochi giorni fa fino al 2022 lo ha ulteriormente legato ai colori viola, ormai ...