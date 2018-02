Final Eight dal 15 al 19 2

La May madrina delle Final Eight : "Mi ritengo una donna di sport, Firenze è anche casa mia e questo evento rappresenta una grande opportunità per tutto il mondo dello sport toscano. Il suo movimento di base è in crescita e la ...

Fiona May Madrina delle Final Eight di Coppa Italia : Mi ritengo una donna di sport, Firenze è anche casa mia e questo Evento rappresenta una grande opportunità per tutto il mondo dello sport toscano. Il suo movimento di base è in crescita e la ...

Basket - Fiona May sarà la madrina della Postemobile Final Eight : Milano, 18 gen. (askanews) sarà Fiona May la madrina della Postemobile Final Eight che si disputerà al 'Mandela Forum' di Firenze dal 15 al 18 febbraio e metterà in palio la Coppa Italia. 'Sono ...

Final Eight - ecco il cartellone degli incontri di basket : Final 8 Coppa Italia basket 2018: diretta tv e streaming E per chi a Firenze proprio non ci può andare? Nessun problema, per fortuna le partite si potranno vedere tutte in diretta tv e streaming, sia ...

Basket - Serie A : Torino alle Final Eight - ma Banchi lascia : Serie A Il nuovo calendario Fulmine a ciel sereno in casa Auxilium Torino. Coach Luca Banchi ha infatti rassegnato le dimissioni per divergenze con la società. I malumori erano già emersi in estate, ...

Cantù e Cremona volano alle Final Eight. Venezia batte Milano. Vincono Brescia e Torino : Bologna, 14 gennaio 2018 – Vanno alla Red October Cantù e alla Vanoli Cremona gli ultimi due pass per partecipare Final Eight di Coppa Italia che si giocheranno al Mandela Forum di Firenze dal 15 al ...

Basket - 15a giornata Serie A 2018 : Venezia sbanca Milano. Cantù e Cremona volano alle Final Eight : Con il titolo di campione d’inverno già nelle mani di Avellino, la quindicesima giornata della Serie A si è conclusa questa sera con la vittoria nel posticipo della Reyer Venezia. I Campioni d’Italia sbancano il Forum contro l’Olimpia Milano per 84-80 grazie ad un grande ultimo quarto. Un successo maturato nonostante il gravissimo infortunio al ginocchio per Orelik, uscito in barella e che probabilmente starà lontano dai campi ...

Basket - serie A Cremona e Cantù alle Final Eight - out Sassari : ROMA - Cremona non sbaglia. Sbanca Capo d'Orlando (85-95) e strappa uno dei due pass per la final Height di Coppa Italia. L'altro posto utile per entrare tra le prime otto della serie A al giro di boa ...

Basket - Serie A : Final Eight per Cremona e Cantù con l'instant replay : Serie A Il nuovo calendario Dopo gli anticipi del sabato, nei quali Avellino ha messo il timbro al titolo di campione d'inverno, l'ultima di andata in Serie A deve assegnare gli ultimi due posti per ...

RISULTATI BASKET SERIE A / Tabellone Final Eight Coppa Italia - classifica e diretta livescore : Cremona avanza! : RISULTATI BASKET SERIE A: classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 15^ giornata che definiranno il Tabellone della Final Eight di Coppa Italia(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 20:12:00 GMT)

Cremona passa a Capo d'Orlando - la Vanoli si impone 85-95 e vola alle Final Eight di Coppa Italia : Capo d'Orlando-Cremona 85-95 La Vanoli Cremona di Romeo Sacchetti vince e torna in positivo, portandosi a 8 vinte e 7 perse in campionato. Capo d'Orlando parte forte al Pala SikeliArchivi, chiudendo ...

Johnson-Odom porta Cremona alle Final Eight : ROMA - Missione compiuta. La Vanoli Cremona centra il quarto successo consecutivo sbancando Capo d'Orlando 95-85 e conquista un posto tra le otto formazioni che a febbraio si giocheranno la Coppa ...

Johnson-Odom porta Cremona alle Final Eight : ROMA - Missione compiuta. La Vanoli Cremona centra il quarto successo consecutivo sbancando Capo d'Orlando 95-85 e conquista un posto tra le otto formazioni che a febbraio si giocheranno la Coppa ...

Final Eight 2018 di Basket - la Virtus si qualifica : Bologna, 13 gennaio 2018 – Nell'anticipo della quindicesima giornata giocato al PalaDozza, è arrivato il primo verdetto riguardante la corsa alle Final eight : la Virtus Segafredo Bologna ha infatti ...