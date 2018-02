Figc | Fabbricini | ' Costacurta ha già contattato Mancini'

Fabbricini e Malagò/ I nuovi commissari di Figc e Lega Serie A : prende quota l’idea Ranieri come prossimo ct : Fabbricini e Malagò nuovi commissari di Figc e Lega Serie A: prende quota l’idea Ranieri come prossimo ct. Potrebbe essere l’allenatore del Nantes la prossima guida dell’Italia(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 09:46:00 GMT)

Fabbricini e Costacurta commissari Figc : ecco le cose da fare : Malagò ha scelto la squadra per il dopo Tavecchio. L'agenda di Federcalcio e Lega , in mano al numero uno del Coni, tra diritti tv e nuovo ct

Figc - Roberto Fabbricini commissario straordinario : al suo fianco Costacurta e Clarizia : 'Una cosa sola voglio precisare ha aggiunto Fabbricini quando ha cominciato a circolare il mio nome, ho sentito mormorii come se fossi una persona nuova di questo mondo, quasi un parvenue. Io non ...

Figc - Fabbricini commissario straordinario : È un onore per me potermi mettere al servizio dello sport, non sono uno sconosciuto nel mondo del calcio né un carneade. Vogliamo ridare al paese l'amore per la Nazionale. Accettando di diventare ...