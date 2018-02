Figc | Costacurta | ' Di Biagio sarà il traghettatore dell' Italia Berlusconi non mi ha

Costacurta ed il suo ruolo in Figc : “sono offeso con Berlusconi” : “Se Berlusconi mi ha chiamato? No, non lo ha fatto. Non ci avevo neanche pensato, ma sono in mezzo a un frullatore. Adesso pero’ che mi ci fate pensare sono anche un pochino offeso…”. Alessandro Costacurta ironizza nel suo primo giorno di lavoro da vice commissario della Figc. Interpellato dai cronisti l’ex difensore del Milan si lascia andare ad una battuta sul suo ex presidente ai tempi del club rossonero. ...