Figc | Costacurta | Di Biagio farà traghettatore azzurri

Costacurta ed il suo ruolo in Figc : “sono offeso con Berlusconi” : “Se Berlusconi mi ha chiamato? No, non lo ha fatto. Non ci avevo neanche pensato, ma sono in mezzo a un frullatore. Adesso pero’ che mi ci fate pensare sono anche un pochino offeso…”. Alessandro Costacurta ironizza nel suo primo giorno di lavoro da vice commissario della Figc. Interpellato dai cronisti l’ex difensore del Milan si lascia andare ad una battuta sul suo ex presidente ai tempi del club rossonero. ...

Figc - Fabbricini : 'Il nuovo ct? Costacurta ha iniziato i contatti. Mancini...' : Ha buonsenso, è entrato nel mondo del calcio anche dall'altra porta e quindi conosce gli aspetti organizzativi e ha delle valenze personali molto forti. Malagò invece si avvarrà di Bernardo Corradi ...

Figc - Costacurta : 'Il nuovo Ct tra i nomi usciti'. Fabbricini : 'In corsa Conte - Mancini - Ancelotti e Ranieri' : In Nazionale ha collezionato 59 presenze, realizzando due reti e laureandosi vice-campione del Mondo a Usa '94 con il suo maestro Sacchi. Nato a Jerago con Orago, in provincia di Varese, il 24 aprile ...

Figc - Roberto Fabbricini commissario straordinario. Costacurta e Clarizia vice : Roberto Fabbricini, romano, 72 anni, è il commissario straordinario scelto da Giovanni Malago’ per traghettare la Federcalcio oltre la crisi dopo la mancata elezione del presidente federale. Billy Costacurta e Angelo Clarizia sono i due subcomissari che lo affiancheranno. Li ha nominati la giunta esecutiva del Coni....

