FIFA del Lupo | Serie A e Serie B nuovi contratti per i pro-player | le ultime

FIFA 18 : Douglas Costa è l’MVP di gennaio della Juventus! : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di gennaio: si tratta del brasiliano Douglas Costa! Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio ⚡️⚡️⚡️ È @DouglasCosta l'MVP di […] L'articolo Fifa 18: Douglas ...

FIFA 18 : rilasciati Inzaghi e Okocha “PRIME”. Le soluzioni delle SBC : Ritorna questa settimana l’appuntamento con i Throwback Thursday di Fifa 18: EA Sports ha appena annunciato l’arrivo per le ore 19 del 18 gennaio delle versioni prime di 4 ICONE di FUT: Filippo Inzaghi e J.J.Okocha Si tratte delle card con valutazione più alta di questi tre giocatori e, da stasera, saranno disponibili nei pacchetti e potranno essere ottenute completando […] L'articolo Fifa 18: rilasciati Inzaghi e Okocha ...

FIFA 18 TOTW 20 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°19! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi EA Sports ha annunciato la 20° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. Ecco i giocatori selezionati per il TOTW 20 di Fifa 18. TOTW 20 Fifa 18: Undici iniziale TOTW 20 Fifa 18: Sostituti e riserve Le card del TOTW 20 saranno disponibili […] L'articolo Fifa 18 TOTW 20: alla scoperta della Squadra della Settimana n°19! sembra essere il primo ...

FIFA : 42 milioni di giocatori - solo su console - nel 2017. FUT cresce del 12%! : Electronic Arts ha divultago ieri i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2018 (ossia i dati che fanno riferimento al periodo 1° ottobre/31 dicembre 2017) ed il dato più significativo è la crescita del numero di giocatori di FIFA che nell’anno solare, tenendo in considerazione solo le console, è arrivato a quota 42 milioni […] L'articolo FIFA: 42 milioni di giocatori, solo su console, ...

Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team - le previsioni per il 31 gennaio : Il fine Settimana dei giocatori di FIFA 18 Ultimate Team si è tinto come sempre dei colori della FUT Champions Weekend League, la tre giorni serrata che mette gli utenti a confronto con la montagna da scalare. Quaranta le canoniche partite che permettono di accedere a ricompense sempre migliori, al conseguimento di un numero sempre maggiore di vittorie. Come di consueto, lo sguardo dei giocatori più attenti è rivolto ai campi reali, con i ...

FIFA 18 : TOTW 20 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] L'articolo Fifa 18: TOTW 20 Predictions: ecco ...

Incontri Principali FIFA 18 Ultimate Team - questi i match del 30 gennaio? : Riparte la settimana di FIFA 18 Ultimate Team, e come di consueto lo sguardo di chi vuol cominciare subito alla grande non può che andare alle previsioni per gli Incontri Principali, pronti a prendere posizione già martedì tra le canoniche sfide creazione rosa. Una settimana che si preannuncia assolutamente scoppiettante grazie ai numerosi match sparpagliati in giro per il globo, e che permettono agli investitori più accorti di portare a casa ...

FIFA 18 : rilasciate le prime 4 card “MOTM – Man of the Match” per i match di Coppa del Re : EA Sports ha rilasciato nella notte le prime 4 card MOTM, Man of the match, di questa stagione, card che resteranno disponibili nei pacchetti per una settimana, fino all’una del mattino del 3 febbraio. #MOTM available now! In packs for a week. #FUT pic.twitter.com/K3TgNZWGm2 — EA SPORTS Fifa (@EASPORTSFifa) January 27, 2018 Cosa […] L'articolo Fifa 18: rilasciate le prime 4 card “MOTM – Man of the ...

FIFA 18 TOTW 19 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°19! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi EA Sports ha annunciato la diciannovesima “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. Ecco i giocatori selezionati per il TOTW 19 di Fifa 18. TOTW 19 Fifa 18: Undici iniziale TOTW 19 Fifa 18: Sostituti e riserve Le card del TOTW […] L'articolo Fifa 18 TOTW 19: alla scoperta della Squadra della Settimana n°19! sembra essere il ...

INTER CAMPUS ALLA 18EDIZIONE DEL MASTER FIFA : In aula alunni provenienti da tutto il mondo, comprese tante nazioni in cui INTER CAMPUS opera: Iran, Cina, Brasile..e Italia! Siamo contenti di proseguire questa partnership che da tanti anni ci ...

Previsioni FIFA 18 Ultimate Team - questa la Squadra della Settimana del 24 gennaio? : Una nuova giornata di campionato è stata consegnata agli annali della storia del calcio, e FIFA 18 Ultimate Team non può che prenderne atto. Il compito degli sviluppatori del gioco, a questo punto, è come ogni Settimana quello di andare a spulciare attentamente ogni singola partita disputata nel corso dell'ultimo fine Settimana allo scopo di pubblicare una Squadra della Settimana che rispetti i verdetti dei campi reali, al fine di soddisfare il ...

Mondiali 2018 - il Var ci sarà : c'è l'ok da parte della FIFA : Il Var , applicato al calcio, si sta dimostrando un elemento davvero utile per i direttori di gara. Le polemiche sono ampiamente diminuite e le tempistiche di utilizzo durante una partita stanno ...

FIFA 18 : TOTW 19 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Debutta da questa settimana una nuova rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 […] L'articolo Fifa 18: TOTW 19 Predictions: ...

FIFA 18 : Wojciech Szczesny è l’MVP di dicembre della Juventus! : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di dicembre: si tratta del portiere polacco Wojciech Szczesny! Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio Un dicembre 2017 […] L'articolo Fifa 18: Wojciech Szczesny è l’MVP di dicembre della Juventus! ...