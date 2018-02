Ferilli scrive a Raggi | Sono delusa | autorizzi i ragazzi del Cinema America

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 2 febbraio 2018) "Cara sindaca, esprimo, come hanno fatto i colleghi ieri, il mio più totale disappunto in riferimento all'esproprio che sta avvenendo nei confronti deidele la loro arenatografica in Piazza San Cosimato. È un atto gravissimo e senza alcun precedente nella nostra città. Io amo Roma, loro amano Roma e chiunque impedisca a qualcuno di amare questa città, o anche solo di limitarne e rallentarne il suo operato, non può che provocare in me un sentimento di offesa e delusione, come detto anche da Benigni, Bertolucci, Sorrentino, Verdone e moltissimi altri". LoSabrinain una lettera inviata oggi alla prima cittadina di Roma all'indomani delle dichiarazioni dell'assessore capitolino alla Cultura, Luca Bergamo, che parla di bando e riduzione della programmazione della storica arena trasteverina.La rassegna, inventata ...