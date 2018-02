Far Cry 5 | Tutti i dettagli sul Season Pass

Ubisoft svela maggiori dettagli sul Season Pass di Far Cry 5 : Ubisoft ha annunciato i contenuti del Season Pass di Far Cry 5, disponibile come parte della Gold Edition o come acquisto aggiuntivo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dopo il lancio di Far Cry 5, previsto per il 27 marzo, il Season Pass offrirà una serie di esperienze in perfetto stile Far Cry che porteranno i giocatori a vivere alcune avventure straordinarie in tre scenari unici:Inoltre, tutti i possessori del Season Pass di Far Cry 5 che ...

Effettuando l'abbonamento annuale a PlayStation Plus si ottiene gratuitamente Far Cry 4 : Forse Far Cry 4 non farà parte dei giochi gratuiti del PlayStation Plus di febbraio ma intanto c'è spazio per un'iniziativa interessante proposta da Sony e valida fino alle 11:00 del 12 febbraio.Sottoscrivendo un abbonamento annuale al PlayStation Plus si otterrà una copia della standard edition di Far Cry 4 in forma completamente gratuita. Con €59,99 vi portate a casa 12 mesi di Plus e uno degli ultimi capitoli del franchise targato ...

Dark Souls II e Far Cry 4 tra i giochi gratuiti del PlayStation Plus di febbraio? Il leak era uno "scherzo" : Pochi giorni fa vi avevamo segnalato quello che sembrava un presunto leak molto interessante riguardante i possibili giochi gratuiti del PlayStation Plus di febbraio. Il leak proponeva come pezzi da novanta della proposta Dark Souls II: Scholar of the First Sin e Far Cry 4 per PS4.Una line-up evidentemente molto interessante ma che a quanto pare non è altro che uno scherzo realizzato da un tale George Awad che ha rivelato la sua opera ...

La serie di Far Cry è in offerta su Steam : Mentre i fan sono in attesa di Far Cry 5, il nuovo episodio del titolo di Ubisoft del quale vi abbiamo riportato poco fa i requisiti di sistema per PC, ecco che spuntano delle interessanti offerte su Steam che riguardano l'intera serie.Come segnala Dualshockers, fino al 29 gennaio potrete fare vostri i giochi della serie: Far Cry e Far Cry 2 sono ora disponibili a 2,99€ l'uno, Far Cry 3 a 5,99€, mentre Far Cry 4 e Far Cry Primal ...

PlayStation Plus : papabili Dark Souls 2 e Far Cry 4 per febbraio : Uno screenshot pubblicato quest'oggi su Reddit potrebbe rivelare i prossimi giochi della Instant Game Collection di febbraio.A quanto pare i giochi in questione sarebbero proprio Dark Souls 2: Scholar of the First Sin e Far Cry 4.L'autore di quest'indiscrezione afferma di lavorare per un sito greco di videogiochi e di non aver nessun interesse di diffondere notizie false. Per quanto non vi siano prove della veridicità dello screenshot in ...

Far Cry 5 userà la tecnologia anti-tamper Denuvo : Tra i titoli più attesi di questo 2018 figura, sicuramente, Far Cry 5, il titolo targato Ubisoft in arrivo a marzo su PS4, Xbox One e PC. Proprio riguardo quest'ultima versione menzionata vi abbiamo già riportato i requisiti di sistema. Oggi Far Cry 5 in versione PC torna sotto i riflettori grazie a una notizia comparsa sulla pagina Steam del titolo, riportata da DSOGaming.Ebbene, Ubisoft ha deciso di affidarsi alla discussa tecnologia ...

Far Cry 5 requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : Far Cry 5: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a Far Cry 5 su PC Windows Far Cry 5 requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Far Cry 5. Chi ha intenzione di giocare a Far Cry 5 […]

Far Cry 5 : ecco i requisiti per PC : Mentre l'uscita di Far Cry 5 si avvicina sempre di più sul calendario, Ubisoft ha finalmente svelato ciò che molti giocatori PC si domandavano da tempo.I requisiti PC minimi e consigliati sono stati pubblicati, mentre vale la pena ricordare che Far Cry 5 uscirà il 27 marzo per PC, PlayStation 4 e Xbox One.ecco, di seguito, i requisiti, riportati da Dualshockers:Read more…

Ubisoft rivela i requisiti minimi e quelli consigliati per la versione PC di Far Cry 5 : È con un comunicato stampa che Ubisoft ha voluto diffondere i requisiti minimi e quelli consigliati per la versione PC di Far Cry 5, in arrivo a marzo su Xbox One, PS4 e appunto PC.Oltre a elencare le specifiche minime necessarie per raggiungere la risoluzione minima di 720p, Ubisoft ha utilmente incluso nel comunicato le diverse configurazioni che permetteranno ai giocatori di godere delle migliori risoluzioni, come i 1080p e quella 4K."La ...

Far Cry 5 – I Requisiti PC : Ubisoft ha ufficialmente svelato i Requisiti PC Minimi e Consigliati per Far Cry 5, oltre le specifiche tecniche per giocare in 4K, scopriamole insieme. Far Cry 5 – Requisiti Hardware CONFIGURAZIONE MINIMIA: OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo versione 64-bit) PROCESSORE: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz o AMD FX-6300 @ 3.5 GHz o equivalente SCHEDA VIDEO: NVIDIA GeForce GTX 670 o AMD R9 270 (2GB VRAM con Shader ...

Xbox One : Driver San Francisco - Far Cry 2 e Sniper Elite V2 arrivano nel catalogo dei titoli retrocompatibili : La retrocompatibilità di Xbox One è una delle feature che sta più a cuore in casa Microsoft, già Phil Spencer sottolineò l'importanza della funzionalità qualche tempo fa, dichiarando che grazie a essa molti giocatori più giovani potranno mettere mano a capolavori del passato che rischierebbero di andare persi.Ora è tempo di scoprire quali altri titoli andranno ad arricchire il catalogo di giochi retrocompatibili per Xbox One. Grazie al post di ...

Ubisoft apre i preordini per la Mondo Limited Edition di Far Cry 5 : Ubisoft è lieta di annunciare, che la Mondo Limited Edition di Far Cry 5, è ufficialmente disponibile per la prenotazione presso lo store di Ubisoft in edizione PS4, Xbox One e Windows PC. FarCry 5 Mondo Limited Edition – I contenuti La Far Cry 5 x Mondo Limited Edition include: Il gioco Far Cry 5 in versione standard Un’esclusiva confezione SteelBook X Mondo unica e limitata, creata da ...

Far Cry 5 x Mondo Limited Edition è ora disponibile per la prenotazione sullo store Ubisoft : Ubisoft annuncia che la Far Cry 5 x Mondo Limited Edition è ora prenotabile in esclusiva sullo store Ubisoft per PlayStation4, la famiglia di dispositivi Xbox One e Windows PC a questo indirizzo: store.ubi.comUbisoft ha collaborato con Mondo, un gruppo di artisti famosi per lo stile grafico davvero unico con cui realizzano poster cinematografici e artistici, per creare una collezione esclusiva di oggetti in grado di evidenziare il potere ...

Il nuovo video di Far Cry 5 si focalizza sui personaggi e la co-op : Mentre poco tempo fa vi abbiamo proposto la nostra anteprima dedicata all'atteso Far Cy 5, ecco che in rete spunta del nuovo materiale per il titolo di Ubisoft.Come segnala Dualshockers, mentre l'uscita di Far Cry 5 si avvicina, gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare un nuovo video che si focalizza sui personaggi e la co-op.Nel filmato, con la partecipazione del creative director Dan Hay e del producer Philippe Fournier, possiamo dare ...