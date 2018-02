Fantacalcio | asta di riparazione | chi sono i nuovi Magic colpi

Consigli asta Fantacalcio : le 10 scommesse da provare in serie A Video : Si avvicina il momento del ritorno in campo in #serie A ma si avvicina anche il momento dell'asta di riparazione del #Fantacalcio, appuntamento fisso del mese di gennaio o di inizio febbraio, quando sara' chiuso il #Calciomercato. In questa sessione ci sono numerosi trasferimenti, giocatori che arrivano dall'estero o che hanno cambiato casacca con la speranza di trovare più spazio. Chi gioca al Fantacalcio [Video] può cogliere l'occasione al ...

Consigli asta Fantacalcio : le 10 scommesse da provare in serie A : Si avvicina il momento del ritorno in campo in serie A ma si avvicina anche il momento dell'asta di riparazione del Fantacalcio, appuntamento fisso del mese di gennaio o di inizio febbraio, quando sarà chiuso il calciomercato. In questa sessione ci sono numerosi trasferimenti, giocatori che arrivano dall'estero o che hanno cambiato casacca con la speranza di trovare più spazio. Chi gioca al Fantacalcio può cogliere l'occasione al balzo per ...

