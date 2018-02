Fabio Fulco sui casi di molestie sessuali in italia | ' Non credo a chi denuncia per moda'

Domenica Live - Fabio Fulco : “Cristina Chiabotto un sogno lungo 12 anni - poi è suonata la sveglia” : L’attore ospite del pomeriggio di Canale 5 ha parlato per la prima volta, dopo la separazione, del suo rapporto con Cristina Chiabotto, l’ex miss Italia con cui è stato a lungo fidanzato. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Cristina Chiabotto al settimanale Oggi, Fulco ha detto: “L’intervista si commenta da sola, non dico nulla. Non parlerò di Cristina, posso parlare solo per me, anzi ho sbagliato a usare spesso la ...