Ex Juve e Napoli | la Fifa dà ragione a Ferrara | in arrivo il risarcimento dal Wuhan Zall

Sassuolo - Carnevali “spiega” il caso-Politano : il no al Napoli - lo zampino della Juve ntus e l’incontro di ieri con Marotta : Il dg del Sassuolo Carnevali , ha parlato oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione di Babacar. Il dirigente dei neroverdi però è stato incalzato dalle domande su Politano ed ovviamente è stato costretto a dare delle spiegazioni in merito a quanto accaduto nella notte di ieri con la trattativa col Napoli che sembrava essere avviata ma poi è sfumata improvvisamente nel finale. “Per prima cosa mi sento di ringraziare il Napoli , ...

Mercato - il pagellone : Inter - Napoli e Roma da 5 - la Juve ride con 6 - 5 : Ora il verdetto di Nyon per il settlement agreement consiglia una politica ben più rigorosa in via Aldo Rossi. Lo sanno bene all' Inter , 5, : negli ultimi mesi gli obblighi verso l'Uefa e i veti ...

Juve ntus - Chiellini : 'Noi e il Napoli diversi - sarà lotta fino alla fine. Per il mio rinnovo è tutto fatto' : Soddisfatto Giorgio Chiellini , che è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. "E' stata una vittoria importante - ha detto il difensore bianconero -, perché Bergamo è un campo difficile ...

Juve ntus - Chiellini : 'Napoli? Ce la giocheremo fino a maggio' : TORINO - Giorgio Chiellini a Bergamo è stato uno dei migliori, ai microfoni di Sky Sport , ha parlato del momento della Juventus subito dopo la vittoria in Coppa Italia contro l' Atalanta : 'Come lo scorso anno, siamo ripartiti dopo un momento negativo. Abbiamo ritrovato il piacere ...

A due giorni dalla fine del mercato, la vicenda relativa a Matteo Politano sembra presentare un nuovo colpi di scena. A parlarne è Rai Sport, per la quale il Napoli deve fare i conti con l'improvviso ritorno della Juventus. Il club bianconero nelle scorse ore avrebbe chiesto al Sassuolo un giorno di tempo, e questo