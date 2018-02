Esplode telefono in carica | 12enne perde un dito e la vista da un occhio

: RT @oggitreviso: Il telefono in carica gli esplode in mano, 12enne cinese perde un dito e la vista - Giomil2 : RT @oggitreviso: Il telefono in carica gli esplode in mano, 12enne cinese perde un dito e la vista - oggitreviso : Il telefono in carica gli esplode in mano, 12enne cinese perde un dito e la vista - vedocose : @Utah7227 Se lo leggo un’altra volta mi esplode il telefono. - xxjuliassh : IO STAVO TRANQUILLA A FARMI i cavoli miei poi sento il telefono che esplode praticamente il mondo intero mi stava s… - pictvreframes : quando il giorno dopo c'è la consegna del compito di mate allora il tuo telefono esplode di notifiche manco fossero le feste -

(Di venerdì 2 febbraio 2018) A 12 anniune rimane cieco da una causa dell'esplosione del suo.Come riporta il Daily Mail, un ragazzino cinese di appena 12 anni ha perso ilindice della mano destra ed è rimasto cieco da un. Il motivo? Il suoè improvvisamente esploso mentre era in. Meng Jisu, questo il nome del giovane, ha inoltre riportato diverse ferite al volto, causate dai frammenti di plastica schizzati dal cellulare per l'esposione. Solo la sorella del ragazzo era in casa ed ha raccontato di aver sentito il rumore dell'esplosione e di aver poi trovato il fratello ricoperto di sangue.A causa dell'incidente, Meng Jisu è stato sottoposto a un intervento di cinque ore, ma i medici hanno spiegato che non è stato possibile riattacare ilindice. Ma la mano destra riprenderà presto la sua funzionalità. In base al racconto del padre, il ...