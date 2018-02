EMMA | ESSERE QUI L' intervista | Oggi | artisticamente e umanamente | sono una persona

Tutte le novità del tour di EMMA per Essere qui dal 16 maggio : “Sarà molto suonato” : Il tour di Emma per Essere qui si preannuncia ricco di sorprese. L'artista salentina è impegnatissima nella promozione del nuovo disco che ha rilasciato il 26 gennaio scorso, con una serie di musicisti di grande livello che hanno innalzato la caratura della sua nuova espressione discografica. In questi giorni, Emma Marrone è impegnata con l'instore tour nel quale ha incontrato i fan desiderosi di far apporre la firma sulla propria copia del ...

EMMA Marrone : le citazioni più belle delle canzoni del nuovo album “Essere qui” : Venerdì 26 gennaio è uscito “Essere qui”, il nuovo album di inediti di Emma. Un progetto molto importante per lei: tutte le 11 canzoni del disco parlano di come sia cambiata in questi anni e di come abbia raggiunto finalmente la libertà artistica e personale. Ti stringo forte tra le mani e sono tanto tanto felice .. ora lo so …. sono pronta a lasciarti andare .. buon viaggio piccolo pezzo di vita. #esserequi #26012018 Un ...

Che Tempo Che Fa - EMMA Marrone : 'Essere Qui contiene 30 volte una parola' Video : In data 28 gennaio 2018, è avvenuta la messa in onda dell'attesa ospitata televisiva di una delle cantanti italiane più amate dal grande pubblico, registratasi nel celebre studio di '#che Tempo che fa', un programma condotto da Fabio Fazio. Emma live a 'Che Tempo che fa': la presentazione di 'Essere Qui' La scorsa domenica, in prima serata su Rai 1, è stata trasmessa la nuova puntata di 'Che Tempo che fa', un programma condotto da Fabio Fazio ...

EMMA con Essere qui - Jimi Hendrix inediti d'annata - Moreno canta Fred Bongusto : Diego Moreno - Canzoni di BuOngustO Argentino di Mar del Plata ma napoletano d'adozione, Diego Moreno è un cantautore, chitarrista e compositore che ha girato mezzo mondo, ha assaggiato tutti i ...

L’Isola di EMMA a Che tempo che fa con la positività di Essere qui e la gioia di un album luminoso : Emma a Che tempo che fa porta L'Isola. L'artista salentina raggiunge Fabio Fazio a qualche giorno dal rilascio del suo ultimo disco, Essere qui, di cui porta tutti gli aspetti positivi. Il brano che interpreta su Rai1 rappresenta il primo estratto dal nuovo disco, che ha segnato il suo ritorno in radio dal 5 gennaio 2018. L'album ha invece visto la luce il 26 gennaio, presentato in una serie di instore che l'artista ha avviato dalla ...

EMMA MARRONE/ In 'Essere qui' - l'amore è protagonista (Che tempo che fa) : È appena uscito il nuovo album di EMMA MARRONE dal titolo “Essere qui” e i suoi fan potranno vederla questa sera ospite della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 1(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 21:22:00 GMT)

EMMA Muscat in crisi lascia Amici 17?/ Rudy Zerbi : "Smettila di essere preoccupata della gente" : Rudy Zerbi aiuta Emma Muscat, cantante di Amici 17, a superare il blocco emotivo sul palco, per via del giudizio della gente. Ascolterà i suoi preziosi consigli?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 08:00:00 GMT)

EMMA : “Essere qui” sound internazionale e nuovo linguaggio vocale per undici tracce inedite : Uscirà domani, venerdì 26 gennaio, “Essere qui”, il sesto album di inediti di Emma, prodotto insieme a Luca Mattioni e in uscita su etichetta Universal Music. A oltre due anni di distanza dall’ultimo album di inediti “Adesso”, Emma torna più evoluta, matura e consapevole con un disco che mette la musica al centro, senza paura di confrontarsi con un sound internazionale e un nuovo linguaggio vocale, che definisce appieno la sua attuale ...

Accettare di Essere qui nel nuovo album di EMMA tra pop - elettronica e funk (audio) : Il nuovo album di Emma Marrone segna il grande ritorno in musica dell'artista salentina. Anticipato da L'Isola, il disco raggiunge il mercato il 26 gennaio conquistando immediatamente le classiche di vendita. C'è tutta Emma, in questo disco che definisce come quello della maturità, soprattutto nel brano Le ragazze come me nel quale si racconta della sua forza. Spesso portata a esempio da molte ragazze, l'artista sente il peso di questa ...

EMMA - uscito il nuovo album Essere Qui : la nostra recensione : Venerdì 26 gennaio 2018 esce il nuovo album di Emma Essere Qui e noi di Cube Magazine abbiamo avuto il piacere di sentirlo in anteprima, durante la conferenza stampa per la presentazione del disco. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI Emma Essere Qui è il nuovo album: recensione Questa la tracklist del CD: L’Isola, Le Ragazze Come Me, Sottovoce, Mi Parli Piano, Effetto Domino, Le Cose Che Penso, Portami Via Da Te, Luna e L’altra, Malelingue, ...

EMMA Marrone : «Con Essere qui - ho perdonato la mia fragilità» : «Essere qui»: due parole, un libro, la consapevolezza di una donna che nella lettura s’è scoperta viva. Quando Emma Marrone, un romanzo tra le mani, ha posato gli occhi su quei soli, brevi, termini, ha capito come poche lettere possano contenere tanta verità. «Stavo leggendo. Un titolo per l’album, ancora, non lo avevo. Poi, sono arrivate quelle parole, un istante, e ho realizzato che sono qui, esisto, faccio il lavoro che mi piace». Essere qui, ...

EMMA - ESSERE QUI/ Oggi esce il nuovo album : tracklist - le date del Tour e gli Instore : EMMA, ESSERE qui è il titolo del nuovo album, disponibile dal 25 gennaio 2018. La cantante svela anche le date del Tour e gli appuntamenti con gli Instore per i fan.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 04:10:00 GMT)