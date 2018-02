: Elezioni, Sardoni vs Di Battista: “M5s? Amministra Roma in continuità col passato”. “Rigetto al mittente l’accusa” - silviabest77 : Elezioni, Sardoni vs Di Battista: “M5s? Amministra Roma in continuità col passato”. “Rigetto al mittente l’accusa” - Cascavel47 : Elezioni, Sardoni vs Di Battista: “M5s? Amministra Roma in continuità col passato”. “Rigetto al mittente l’accusa”… - erregi69 : Elezioni, Sardoni vs Di Battista: “M5s? Amministra Roma in continuità col passato”. “Rigetto al mittente l’accusa” - PaolaAuditore : RT @TTore58: #Piazzapulita ora @corradoformigli e Sardoni ci facciano una bella puntata su questi ... Nutro forti dubbi al massimo ne parl… - TTore58 : #Piazzapulita ora @corradoformigli e Sardoni ci facciano una bella puntata su questi ... Nutro forti dubbi al mass… -

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Polemica fibrillante a Piazzapulita (La7) tra la giornalista Alessandrae il deputato uscente del M5S, Alessandro Di. Il primo botta e risposta si registra quandonota una dicotomia tra le posiizoni di Di Maio e Di, specie dopo il viaggio del candidato pentastellato alla presidenza del Consiglio a Londra. Dinon ci sta: “Io sto facendo campagna elettorale da non candidato perché credo in Luigi Di Maio e nel M5S. Perché fate questo giochetto del metterci l’uno contro l’altro? Guardate che su questa roba non ci cascano più i cittadini”. La giornalista di La7 osserva che la gestione diper mano di Virginia Raggi evidenza una certacol passato: “Ci sono state assunzioni all’Atac, un certo modo di governare e di venire a patti con le piccole sigle sindacali. Non c’è stato uno sforzo per cambiare la città, ma si è cercato e si cerca ...