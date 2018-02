Elezioni | Renzi | ' Nostra proposta in 100 passi in avanti'

Elezioni - Matteo Renzi presenta il programma del Pd : "100% realizzabile" : Alle Elezioni politiche 2018 il Partito Democratico si presenta con un programma di coalizione condiviso con...

Elezioni - Matteo Renzi presenta il programma del Pd : Alle Elezioni politiche 2018 il Partito Democratico si presenta con un programma di coalizione condiviso con...

Elezioni - il programma del Partito Democratico : la diretta di Matteo Renzi : Alle Elezioni politiche 2018 il Partito Democratico si presenta con un programma di coalizione condiviso con...

Elezioni - Crocetta contro Faraone e Renzi : “Hanno riempito il Pd di impresentabili. Gli elettori devono punirli” : Chiede agli elettori di “punire” i candidati del Pd per cambiare il partito. Attacca il sottosegretario Davide Faraone per avere riempito i dem di “impresentabili“. E soprattutto per averlo escluso dalle liste. Il motivo? Aveva tolto un incarico a un fedelissimo dello stesso Faraone, che ieri è finito indagato. A una settimana dall’esclusione dalle liste del Pd per le prossime politiche, Rosario Crocetta va ...

Prodi grazia Renzi. Per silurarlo dopo le Elezioni : Roma - «Fa piacere» l'appoggio dato da Romano Prodi al centrosinistra e al Pd, dice Matteo Renzi.Che incassa con soddisfazione il ceffone Prodiano agli scissionisti «divisivi» di Liberi e Uguali: «Con questo sistema elettorale, quelli che votano sinistra radicale fanno un favore a Salvini: ogni voto al partito di D'Alema favorisce il candidato di Salvini e Grillo, è la realtà dei fatti, ...

Elezioni - Renzi : non faremo mai governo con estremisti e M5S : Elezioni, Renzi: non faremo mai governo con estremisti e M5S Elezioni, Renzi: non faremo mai governo con estremisti e M5S Continua a leggere L'articolo Elezioni, Renzi: non faremo mai governo con estremisti e M5S sembra essere il primo su NewsGo.

Elezioni politiche - Di Pietro : 'Io sono la prova dell'accordo Renzi-Berlusconi' Video : Le #Elezioni politiche si fanno sempre più vicine si vota il 4 marzo prossimo e i leader dei principali schieramenti sono pronti ad immergersi in quella che sara' la fase più intensa e impegnativa di campagna elettorale. Dopo la presentazione delle liste dei candidati [Video], sono stati molti gli esclusi eccellenti. Tra coloro i quali non saranno candidati, figura anche il nome di #antonio di Pietro. L'ex pubblico ministero dell'inchiesta 'Mani ...

Elezioni - Lezzi (M5S) vs Lorenzin : “Non siamo No Vax”. “Raggi ha approvato mozione che aggira misure su vaccini” : Polemica concitata a L’Aria che Tira (La7) tra Beatrice Lorenzin, ministro uscente della Salute e candidata alla Camera per il Pd a Modena, e Barbara Lezzi, candidata M5S al Senato in Puglia. Lorenzin esordisce, dicendosi convinta che ci sarà un’alleanza post voto tra Lega e M5s. Poi accusa i 5 Stelle di aver sostenuto il Rosatellum, facendola approvare. Lezzi insorge: “Lei, ministro, è un molto confusa. Abbiamo fatto due manifestazioni di ...

Elezioni - in Sicilia spaccatura nel Pd : nascono i partigiani dem. “Renzi gestisce il partito in modo padronale” : Dopo il caos liste è strappo nel Pd in Sicilia. Un pezzo dei dem si sfila dalla linea di Matteo Renzi e crea il movimento “i partigiani del Pd” in dissenso “col modello padronale del partito”. Quattro dirigenti – componenti della segreteria regionale – hanno rimesso il mandato nelle mani del segretario Fausto Raciti. “Voteremo Pd – dicono i 4 dirigenti – ma non sappiamo se faremo campagna ...

Matteo Renzi - il piano del Pd : sostituirlo con Graziano Delrio se il partito va sotto il 23% alle Elezioni : Il problema non sarà quanto prende il Pd il 4 marzo, se andrà sopra o sotto la fatidica soglia del 25%. Il fattore da cui dipenderà il destino di Matteo Renzi , e del Pd, sarà, come dice un importante ...

Elezioni - Scanzi vs Cerno : “Un anno fa parlavi di Giglio Nero su Renzi e oggi ti candidi col Pd?” : Polemica vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e Tommaso Cerno, condirettore uscente di Repubblica e candidato Pd al Senato (in Friuli Venezia Giulia al proporzionale e a Milano nell’uninominale). Scanzi snocciola alcuni punti del curriculum di Cerno, in contraddizione con la decisione di candidarsi con Renzi: “E’ vero che solo gli stupidi non cambiano idea, ma se io guardo il tuo percorso ...

SPY Elezioni/ Il piano di Renzi per chiudere il Pd : La candidatura di Casini a Bologna è il simbolo della liquidazione del Pd, trasformato in un manipolo di pretoriani. Ma è anche la prova che Bersani & co. si sono sbagliati. SALVATORE SECHI(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 06:01:00 GMT)ELEZIONI POLITICHE/ Tutto pronto per il governo Bonino, int. a P. CaldarolaBANCHE E POLITICA/ L'ultimo disastro della Commissione d'inchiesta parlamentare, di S. Luciano

Sondaggi Elezioni 2018/ Sale Renzi e rallenta il centrodestra : crollo Fratelli d’Italia : Sondaggi Elettorali Politici: intenzioni di voto Elezioni 2018, ultime notizie e analisi. centrodestra rallenta, crolla Giorgia Meloni. Sale Renzi con la coalizione del centrosinistra(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 01:46:00 GMT)

Elezioni - Bersani : “Mio ripensamento su Pd? Sì - quando Renzi cadrà dal triciclo e vorrà bene ai comunisti” : “ripensamento mio sul Pd? Faccia quello che vuole, a meno che Renzi non venga illuminato sulla via di Damasco o cada dal triciclo e improvvisamente diventi uno che vuol bene ai comunisti. Ormai per loro io sono diventato così, ma non mi offendo mica”. Sono le parole del candidato alla Camera per Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, durante la trasmissione Dimartedì, su La7 (qui la prima parte). Diverse le scudisciate critiche al Pd Renziano: ...