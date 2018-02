Elezioni | Renzi | non faremo mai governo con estremisti e M5S

Elezioni politiche - Di Pietro : 'Io sono la prova dell'accordo Renzi-Berlusconi' Video : Le #Elezioni politiche si fanno sempre più vicine si vota il 4 marzo prossimo e i leader dei principali schieramenti sono pronti ad immergersi in quella che sara' la fase più intensa e impegnativa di campagna elettorale. Dopo la presentazione delle liste dei candidati [Video], sono stati molti gli esclusi eccellenti. Tra coloro i quali non saranno candidati, figura anche il nome di #antonio di Pietro. L'ex pubblico ministero dell'inchiesta 'Mani ...

Elezioni - Lezzi (M5S) vs Lorenzin : “Non siamo No Vax”. “Raggi ha approvato mozione che aggira misure su vaccini” : Polemica concitata a L’Aria che Tira (La7) tra Beatrice Lorenzin, ministro uscente della Salute e candidata alla Camera per il Pd a Modena, e Barbara Lezzi, candidata M5S al Senato in Puglia. Lorenzin esordisce, dicendosi convinta che ci sarà un’alleanza post voto tra Lega e M5s. Poi accusa i 5 Stelle di aver sostenuto il Rosatellum, facendola approvare. Lezzi insorge: “Lei, ministro, è un molto confusa. Abbiamo fatto due manifestazioni di ...

Elezioni - in Sicilia spaccatura nel Pd : nascono i partigiani dem. “Renzi gestisce il partito in modo padronale” : Dopo il caos liste è strappo nel Pd in Sicilia. Un pezzo dei dem si sfila dalla linea di Matteo Renzi e crea il movimento “i partigiani del Pd” in dissenso “col modello padronale del partito”. Quattro dirigenti – componenti della segreteria regionale – hanno rimesso il mandato nelle mani del segretario Fausto Raciti. “Voteremo Pd – dicono i 4 dirigenti – ma non sappiamo se faremo campagna ...

Matteo Renzi - il piano del Pd : sostituirlo con Graziano Delrio se il partito va sotto il 23% alle Elezioni : Il problema non sarà quanto prende il Pd il 4 marzo, se andrà sopra o sotto la fatidica soglia del 25%. Il fattore da cui dipenderà il destino di Matteo Renzi , e del Pd, sarà, come dice un importante ...

Elezioni - Scanzi vs Cerno : “Un anno fa parlavi di Giglio Nero su Renzi e oggi ti candidi col Pd?” : Polemica vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e Tommaso Cerno, condirettore uscente di Repubblica e candidato Pd al Senato (in Friuli Venezia Giulia al proporzionale e a Milano nell’uninominale). Scanzi snocciola alcuni punti del curriculum di Cerno, in contraddizione con la decisione di candidarsi con Renzi: “E’ vero che solo gli stupidi non cambiano idea, ma se io guardo il tuo percorso ...

La candidatura di Casini a Bologna è il simbolo della liquidazione del Pd, trasformato in un manipolo di pretoriani. Ma è anche la prova che Bersani & co. si sono sbagliati.

Sondaggi Elezioni 2018/ Sale Renzi e rallenta il centrodestra : crollo Fratelli d'Italia : Sondaggi Elettorali Politici: intenzioni di voto Elezioni 2018, ultime notizie e analisi. centrodestra rallenta, crolla Giorgia Meloni. Sale Renzi con la coalizione del centrosinistra

Elezioni - Bersani : “Mio ripensamento su Pd? Sì - quando Renzi cadrà dal triciclo e vorrà bene ai comunisti” : “ripensamento mio sul Pd? Faccia quello che vuole, a meno che Renzi non venga illuminato sulla via di Damasco o cada dal triciclo e improvvisamente diventi uno che vuol bene ai comunisti. Ormai per loro io sono diventato così, ma non mi offendo mica”. Sono le parole del candidato alla Camera per Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, durante la trasmissione Dimartedì, su La7 (qui la prima parte). Diverse le scudisciate critiche al Pd Renziano: ...

Elezioni - Bersani : “Pd? Il suo istinto a traino renziano è allearsi con Berlusconi. Noi di LeU non lo faremo mai” : “Casini si candida a Bologna col Pd? Vedi che roba?”. Con questa battuta e una sonora risata l’ex segretario Pd, Pier Luigi Bersani, ospite di Dimartedì (La7), commenta la candidatura di Pier Ferdinando Casini col suo vecchio partito. “Che il Pd sia per compattare il centrosinistra è abbastanza curioso” – continua l’esponente di Liberi e Uguali – “stiamo ai fatti, o, come si suol dire, alle uova del giorno. Stiamo andano a votare con una legge ...

Elezioni - Prodi agita centrosinistra. Boldrini 'Singolare voto a Casini'. Bersani 'Giudizio su Renzi generoso' : ROMA - Acque sempre più agitate nel centrosinistra dopo le parole di Romano Prodi che acuiscono lo scontro tra Pd e Liberi e uguali. 'Dispiace che Prodi abbia fatto queste osservazioni, sottovalutando ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Intenzioni di voto. Renzi ai minimi storici - M5s sfiora il 30% : SONDAGGI ELEZIONI 2018, Intenzioni di voto e ultime notizie: fiducia leader, Renzi battuto sia da Gentiloni che da Bonino e Di Maio. Regionali Lombardia, avanti Fontana, male M5s

Elezioni - Prodi : “Voterò il centrosinistra. Liberi e uguali non è per l’unità”. Grasso : “Siamo divisi per colpa di Renzi” : Sei mesi dopo aver spostato la sua tenda dal terreno del Pd, Romano Prodi la rimonta vicino al partito di Matteo Renzi. Un assist inaspettato, quello del Professore, che intercettato da Affari Italiani dice: “Liberi e uguali non è per l’unità del centrosinistra. Punto“. Il segretario dem e “il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l’unità del centrosinistra”, aggiunge l’ex ...

Elezioni : Culotta (Pd) - Renzi non stia sereno - la Sicilia è in rivolta : Palermo, 30 gen. (AdnKronos) - "In queste ore stiamo assistendo allo sfregio, non solo del partito ma della dignità di centinaia di militanti e di elettori. Renzi ha chiesto di fermare le polemiche? Il segretario non stia sereno perché non resteremo zitti e non faremo finta che nulla sia accaduto. L

Elezioni 2018 - il programma di Matteo Renzi (PD) : È già possibile un excursus sui programmi dei partiti in vista delle Elezioni legislative del 4 marzo. Il Partito Democratico di Matteo Renzi ha impostato la propria campagna nella continuità e “tranquillità”, tanto che non vi sono eclatanti novità nel programma elettorale rispetto all’esperienza di governo. Il Pd è caratterizzato da un forte impianto europeista e pro-euro. Europa. La costruzione europea è al centro della campagna e ...